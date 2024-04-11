Olla Ramlan Sebut Aufar Hutapea Sudah Ada Pasangan Baru

JAKARTA - Olla Ramlan sudah dua tahun menyandang status janda, usai pernikahannya dengan Aufar Hutapea berakhir. Meski begitu, hubungan komunikasi antara Olla dan Aufar tetap berjalan baik, demi kedua buah hati mereka.

Melihat hubungan yang masih terjalin baik antara dirinya dan Aufar. Olla pun menyadari bahwa banyak netizen yang kerap mendoakan agar dia dan Aufar segera rujuk.

BACA JUGA: Olla Ramlan Ungkap Penyakit yang Diidapnya hingga Dilarikan ke IGD

Menanggapi hal itu, Olla pun mengungkap bahwa saat ini sang mantan suami sudah menemukan sosok tambatan hatinya yang baru. Hal itu membuat Olla pun memberikan penegasan bahwa netizen tidak lagi perlu berharap bahwa dirinya dan Aufar suatu saat nanti akan kembali menjadi sepasang suami istri.

"Gini, Aufarnya juga ada pacar, dia sudah ada pasangan baru. Jadi maksudnya juga nggak usah berharap terlalu jauh," ujar Olla Ramlan saat dijumpai di kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu, 10 April 2024.

Olla Ramlan sebut Aufar Hutapea sudah punya pacar baru (Foto: Instagram/ollaramlan)

Olla juga menegaskan bahwa saat ini dirinya dan Aufar sudah sama-sama move on dan melanjutkan kehidupan masing-masing.

"Masing-masing sudah punya kehidupan masing-masing, sudah move on," ungkapnya.