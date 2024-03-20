Masih Sakit, Olla Ramlan Belum Sempat Puasa

Masih sakit, Olla Ramlan belum sempat puasa (Foto: IG Olla)

JAKARTA - Olla Ramlan mengaku masih belum berpuasa, dikarenakan kondisi tubuhnya masih belum fit.

Diketahui Olla Ramlan mengidap asam lambung dan migrain dan dokter pun menyarankan agar dirinya tidak berpuasa dulu.

“Aku sakit lambung sama migrain gitu,” ujar Olla Ramlan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024).

“Untuk sementara enggak boleh puasa karena dua minggu aku harus ada obat dari dokter yang enggak boleh putus, jadi lumayan nanti gantinya banyak," tambah Olla Ramlan.

Namun kini kondisinya sudah cukup membaik sehingga ia bisa kembali ke beraktivitas.

“So far so good, lumayan enak, tapi aktivitas harus tetap berjalan harus tetap produktif,” ungkap Olla Ramlan.

Kendati begitu, terkadang ibu tiga anak ini masih merasa lemas ketika sedang beraktivitas.

"Pusing, tapi harus jalanin, barus positif thinking. Kalau mikirnya sakit ya akan sakit," tutur Olla Ramlan.