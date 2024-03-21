Olla Ramlan Ungkap Penyakit yang Diidapnya hingga Dilarikan ke IGD

Olla Ramlan ungkap penyakit yang diidapnya hingga dilarikan ke IGD (Foto: Instagram/ollaramlan)

JAKARTA - Olla Ramlan beberapa waktu lalu sempat dilarikan ke rumah sakit. Bahkan asisten pribadinya juga sempat membagikan video sang artis yang tengah terbaring di ranjang rumah sakit.

Lantaran sakit, Olla pun hingga kini masih belum menjalani ibadah puasa. Mengingat, saat ini dia masih berada dalam masa pemulihan.

"Insyaallah sehat. Kalau dibilang sehat banget belum terlalu, tapi harus selalu positif," ujar Olla Ramlan dalam acara Rumpi.

"Kalau sakit makin disakit-sakitin, makin sakit," sahutnya.

Olla sendiri mengatakan bahwa ia harus dirawat lantaran terpapar virus. Setelah melalui pemeriksaan cukup dalam, ia pun mengetahui jika ada luka pada pencernaannya.

"Pertama virus, pas aku opname diendoskopi ada luka di lambung," paparnya.

"(Penyakit di tubuh) Numpuk bertubi-tubi, mungkin kecapekan. Lambungnya luka, cairan empedu naik," tambahnya.

Saking merasa banyaknya penyakit menumpuk ditubuhnya, Olla pun sampai mengalami demam, sakit perut, hingga migrain.

"Saat itu panas tinggi sampai 39,5 derajat, menggigil, perut sakit, migrain. Aku kalau sakit nggak mikirin banget. Ini sudah harus IGD, opname aku nggak ikutin itu. Akhirnya nggak kuat," jelasnya.