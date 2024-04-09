Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keluarga Ungkap Riwayat Penyakit Babe Cabita, Sempat Dirawat di Rumah Sakit Malaysia

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |00:01 WIB
Keluarga Ungkap Riwayat Penyakit Babe Cabita, Sempat Dirawat di Rumah Sakit Malaysia
Keluarga ungkap penyakit Babe Cabita (Foto: IG Babe)
A
A
A

JAKARTA - Komika Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa, 9 April 2024, pukul 06:38 WIB pagi tadi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan.

Sebelum meninggal dunia, Babe Cabita diketahui sempat mengidap penyakit anemia aplastik. Penjelasan soal riwayat penyakit Babe Cabita sebelum meninggal dunia pun diungkap langsung oleh sang ayah, Irsyad Tanjung.

"Beliau sakit sejak Juni 2023. Menurut keterangan dokter beliau mengalami penyakit kelainan darah yang tidak lazim namanya anemia aplastik," ujar Irsyad Tanjung di rumah duka kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan, Selasa (9/4/2024).

Keluarga Ungkap Riwayat Penyakit Babe Cabita, Sempat Dirawat di Rumah Sakit Malaysia

Irsyad mengungkap bahwa Babe sempat dirawat di rumah sakit di kawasan Jakarta namun kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit di Malaysia.

"Pada November 2023 kami sudah

membawanya berobat ke Rumah Sakit Siloam di Jakarta ini. Beberapa minggu di sana kami memindahkannya ke Rumah Sakit Sunway Medical Center di Kuala Lumpur hingga Januari 2024," jelasnya.

Kondisinya sempat membaik hingga akhirnya Babe melaksanakan ibadah umroh di bulan Februari. Namun, sepulangnya dari umroh kondisinya menurun dan kembali dibawa ke rumah sakit di Malaysia.

"Di Januari karena sudah merasa sembuh beliau pulang ke Jakarta dan di bulan Februari dia umrah bersama keluarga. Sepulangnya, pada akhir Februari drop kembali.Jadi sejak Februari kami bawa lagi ke Rumah Sakit Sunway Medical Center Kuala Lumpur," ungkapnya.

Babe pun merasa kondisinya kembali membaik. Komika 35 tahun itu pun ingin pulang ke rumah karena begitu antusias untuk menyambut Idul Fitri bersama keluarga di rumah.

"Kira-kira 10 hari yang lalu kondisi mulai membaik dan dia merasa enak, dia ingin berlebaran bersama sanak keluarga di kediaman ini," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127569/fati_indraloka-qd6Q_large.jpg
Curhat Pilu Fati Indraloka Rayakan Lebaran Tanpa Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/33/3127213/babe_cabita-Qsjh_large.jpg
Setahun Meninggal Dunia, Anak Masih Tanyakan Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127188/babe_cabita-fINd_large.jpg
Jelang Lebaran, Fati Indraloka Kenang Kepergian Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/612/3038039/viral_dadar_beredar-lm0c_large.jpg
Viral Bisnis Kuliner Mendiang Babe Cabita Makin Laris, Netizen: Enak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/33/3022617/fati-indraloka-rayakan-iduladha-tanpa-babe-cabita-singgung-soal-ikhlas-jr8RhAAt7S.jpg
Fati Indraloka Rayakan Iduladha Tanpa Babe Cabita, Singgung soal Ikhlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3017964/fati-indraloka-ucapkan-selamat-ultah-untuk-mendiang-babe-cabita-6CsPVxPFhc.jpg
Fati Indraloka Ucapkan Selamat Ultah untuk Mendiang Babe Cabita
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement