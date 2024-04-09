Gilang Widhia Ungkap Kondisi Babe Cabita Sebelum Meninggal Dunia

Gilang Widhia ungkap kondisi Babe Cabita sebelum meninggal dunia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pengusaha Gilang Widhia Pramana alias Juragan 99 ikut berduka atas meninggalnya Babe Cabita. Pria bernama asli Priya Prayogha Pratama Tanjung tutup usia pada Selasa (9/4/2024).

Gilang pun mengenang momen manis dirinya bersama komika Tanah Air ini. Suami Shandy Purnamasari itu bahkan mengungkap kondisi Babe sebelum meninggal dunia.

“Masih 2 hari lalu aku WA kamu tanya kabar, kamu bilang alhamdulillah sudah membaik,” tulis Gilang di Instagram-nya, @juragan_99.

Gilang mengaku syok dan tak menyangka sosok Babe Cabita pergi untuk selama-lamanya secepat ini. Apalagi, Gilang mendapat kabar kondisi Babe sempat membaik.

Gilang pun membagikan potret kebersamaan dirinya dengan Babe Cabita selama hidup. Terlihat Gilang, Babe, bersama sang istri dan komika, Marshel Widianto menikmati liburan hingga kerja bersama.

Gilang mengatakan sosok Babe Cabita adalah pria yang baik. Ia pun memanjatkan doa untuk komika ini.

“Aku bersaksi kamu orang baik. Makasih banyak ya Be,” ungkap Gilang.

“Surga firdaus buat kamu,” tambahnya.