Babe Cabita Dimakamkan, Tangis Keluarga Pecah





JAKARTA - Pemakaman jenazah Babe Cabita telah dilakukan di TPBU Wakaf H. Gani, Cirendeu, Tangerang Selatan, Selasa, (9/4/2024). Sebelumnya, jenazah dibawa ke Masjid Al Barkah untuk disholatkan sekitar pukul 13.45 WIB tak jauh dari rumah duka.

Tampak komika Oki Rengga ikut mengangkat keranda jenazah untuk dibawa ke TPU. Pemakaman berlangsung sekitar pukul 14.20 WIB.

Isak tangis keluarga mengiringi proses pemakaman, mengantar Babe Cabita menuju tempat peristirahatan terakhirnya.

Komika Praz Teguh tampak turun ke liang lahat untuk menurunkan jenazah Babe Cabita. Tangis Fati Indraloka, istri Babe Cabita tak terbendung saat melihat jenazah suaminya berada di liang lahat.

Setelah jenazah dikebumikan, seluruh pelayat memanjatkan doa serta mengucap tahlil la ilaha illallah yang dipimpin oleh Alfie Alfandy. Alfie tampak tak kuasa menahan tangis saat memanjatkan doa. Dia juga sesekali menguatkan Fati yang terus menangis saat menatap makam suaminya.

Selain rekan komika seperti Praz Teguh, Indra Jegel, Bintang Emon, dan Oki Rengga, tampak hadir beberapa artis lainnya seperti Vino G Bastian dan Tya Ariestya saat pemakaman.

Usai pemakaman, Oki Rengga yang sempat menjenguk Babe Cabita sebelum meninggal dunia menyampaikan bahwa Babe Cabita sosok yang baik dan tidak ingin terlihat sakit ketika bertemu teman-temannya.

"Aku hanya ingin menyampaikan bahwa dia meninggal dalam keadaan baik, aku beberapa kalo ketemu dia bahkan dia bener-bener gak terlihat seperti orang sakit," ujar Oki Rengga.

