Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebelum Meninggal, Babe Cabita Ungkap Keinginan untuk Kembali Menghibur

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |18:01 WIB
Sebelum Meninggal, Babe Cabita Ungkap Keinginan untuk Kembali Menghibur
Babe Cabita meninggal dunia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa, 9 April 2024, pukul 06:38 WIB pagi tadi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan.

Sebelum kepergiannya, Babe Cabita ternyata sempat memiliki harapan besar untuk kembali menghibur setelah harus vakum karena sakit dideritanya.

Hal ini pun diungkap oleh salah satu sahabat mendiang Babe Cabita sekaligus rekan sesama komika, Lolox. Saat dijumpai di rumah duka, Lolox mengungkap bahwa sahabatnya itu memilih untuk tak terlalu banyak bercerita soal penyakit yang diderita serta kondisi kesehatannya.

Sebelum Meninggal, Babe Cabita Ungkap Keinginan untuk Kembali Menghibur

"Sakitnya udah lama terus waktu itu pas dia operasi itu juga aku udah tau tapi nggak semua kawan dari komika nggak tahu," ujar Lolox di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan, Selasa, (9/4/2024).

Babe Cabita kemudian berkomunikasi dengan beberapa rekan terdekatnya bahwa dirinya akan segera pulih dan comeback ke dunia hiburan untuk menyapa para penggemar yang merindukannya.

"Cuma karena dia ada harapan besar comeback katanya jadi dia nitip sama aku sama Oki sama Jegel, 'jangan disebarkan dulu karena aku bakal sehat kok'," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127569/fati_indraloka-qd6Q_large.jpg
Curhat Pilu Fati Indraloka Rayakan Lebaran Tanpa Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/33/3127213/babe_cabita-Qsjh_large.jpg
Setahun Meninggal Dunia, Anak Masih Tanyakan Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127188/babe_cabita-fINd_large.jpg
Jelang Lebaran, Fati Indraloka Kenang Kepergian Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/612/3038039/viral_dadar_beredar-lm0c_large.jpg
Viral Bisnis Kuliner Mendiang Babe Cabita Makin Laris, Netizen: Enak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/33/3022617/fati-indraloka-rayakan-iduladha-tanpa-babe-cabita-singgung-soal-ikhlas-jr8RhAAt7S.jpg
Fati Indraloka Rayakan Iduladha Tanpa Babe Cabita, Singgung soal Ikhlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3017964/fati-indraloka-ucapkan-selamat-ultah-untuk-mendiang-babe-cabita-6CsPVxPFhc.jpg
Fati Indraloka Ucapkan Selamat Ultah untuk Mendiang Babe Cabita
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement