Sebelum Meninggal, Babe Cabita Ungkap Keinginan untuk Kembali Menghibur

JAKARTA - Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa, 9 April 2024, pukul 06:38 WIB pagi tadi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan.

Sebelum kepergiannya, Babe Cabita ternyata sempat memiliki harapan besar untuk kembali menghibur setelah harus vakum karena sakit dideritanya.

Hal ini pun diungkap oleh salah satu sahabat mendiang Babe Cabita sekaligus rekan sesama komika, Lolox. Saat dijumpai di rumah duka, Lolox mengungkap bahwa sahabatnya itu memilih untuk tak terlalu banyak bercerita soal penyakit yang diderita serta kondisi kesehatannya.

"Sakitnya udah lama terus waktu itu pas dia operasi itu juga aku udah tau tapi nggak semua kawan dari komika nggak tahu," ujar Lolox di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan, Selasa, (9/4/2024).

Babe Cabita kemudian berkomunikasi dengan beberapa rekan terdekatnya bahwa dirinya akan segera pulih dan comeback ke dunia hiburan untuk menyapa para penggemar yang merindukannya.

"Cuma karena dia ada harapan besar comeback katanya jadi dia nitip sama aku sama Oki sama Jegel, 'jangan disebarkan dulu karena aku bakal sehat kok'," sambungnya.