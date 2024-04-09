Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Babe Cabita Meninggal Dunia, Ge Pamungkas : Namamu Akan Selalu Dikenang

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |12:38 WIB
Babe Cabita Meninggal Dunia, Ge Pamungkas : Namamu Akan Selalu Dikenang
Babe Cabita meninggal dunia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ge Pamungkas sedih atas kepergian Priya Prayogra Pratama Bin Irsyad Tanjung alias Babe Cabita meninggal dunia di RS. Mayapada Lebak Bulus Jakarta Selatan pada Selasa (9/4/2024) sekitar pukul 06.38 WIB.

Melalui akun instagram miliknya, Ge Pamungkas mengucapkan belasungkawa sekaligus mengenang selalu nama, karya-karya serta kebaikan-kebaikan Babe Cabita semasa hidupnya.

Babe Cabita Meninggal Dunia, Ge Pamungkas : Namamu Akan Selalu Dikenang

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, selamat jalan @babecabita. Namamu akan selalu diingat, karyamu akan selalu dikenang dan diceritakan," tulis Ge Pamungkas dalam sebuah postingan berlatar belakang warna hitam.

Pemain film Agak Laen ini juga mengucapkan terima kasih atas segala pencapaian Babe Cabita selama berkecimpung didunia hiburan sekaligus mendoakan terbaik untuk Babe Cabita.

"Selamat atas pencapaianmu selama ini, sekarang beristirahatlah dengan tenang dan nikmatilah amal serta kebaikan yang telah kamu tuang selama hidupmu," tutupnya.

