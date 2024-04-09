Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Babe Cabita Meninggal Dunia, Desta Melayat ke Rumah Duka

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |13:38 WIB
Babe Cabita Meninggal Dunia, Desta Melayat ke Rumah Duka
Desta melayat ke rumah Babe Cabita (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Komika Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa, 9 April 2024, pukul 06:38 WIB pagi tadi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan.

Saat ini jenazah tengah disemayamkan di rumah duka di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan. Sejumlah pelayat mulai berdatangan ke rumah duka sejak pagi tadi.

Babe Cabita Meninggal Dunia, Desta Melayat ke Rumah Duka

Pantauan di lokasi, Desta yang mengenakan pakaian serba hitam datang sekitar pukul 11.15 WIB. Setibanya di lokasi, Desta langsung bergabung bersama keluarga dan kerabat serta tetangga terdekat yang tiba lebih dulu berada di kediaman almarhum Babe Cabita.

Desta duduk bersama rekan-rekan almarhum Babe Cabita sesama komika Indra Jegel, Boris Bokir, Praz Teguh, aktor Kevin Julio dan Alfie Alfandy bersama rombongan komika lainnya saat proses pemandian jenazah dilakukan.

Sementara Oki Rengga dan Lolox tampak ikut melihat proses pemandian jenazah di balik tirai di depan rumah duka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127569/fati_indraloka-qd6Q_large.jpg
Curhat Pilu Fati Indraloka Rayakan Lebaran Tanpa Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/33/3127213/babe_cabita-Qsjh_large.jpg
Setahun Meninggal Dunia, Anak Masih Tanyakan Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127188/babe_cabita-fINd_large.jpg
Jelang Lebaran, Fati Indraloka Kenang Kepergian Babe Cabita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/612/3038039/viral_dadar_beredar-lm0c_large.jpg
Viral Bisnis Kuliner Mendiang Babe Cabita Makin Laris, Netizen: Enak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/33/3022617/fati-indraloka-rayakan-iduladha-tanpa-babe-cabita-singgung-soal-ikhlas-jr8RhAAt7S.jpg
Fati Indraloka Rayakan Iduladha Tanpa Babe Cabita, Singgung soal Ikhlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3017964/fati-indraloka-ucapkan-selamat-ultah-untuk-mendiang-babe-cabita-6CsPVxPFhc.jpg
Fati Indraloka Ucapkan Selamat Ultah untuk Mendiang Babe Cabita
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement