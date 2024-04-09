Babe Cabita Meninggal Dunia, Desta Melayat ke Rumah Duka

JAKARTA - Komika Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa, 9 April 2024, pukul 06:38 WIB pagi tadi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan.

Saat ini jenazah tengah disemayamkan di rumah duka di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan. Sejumlah pelayat mulai berdatangan ke rumah duka sejak pagi tadi.

Pantauan di lokasi, Desta yang mengenakan pakaian serba hitam datang sekitar pukul 11.15 WIB. Setibanya di lokasi, Desta langsung bergabung bersama keluarga dan kerabat serta tetangga terdekat yang tiba lebih dulu berada di kediaman almarhum Babe Cabita.

Desta duduk bersama rekan-rekan almarhum Babe Cabita sesama komika Indra Jegel, Boris Bokir, Praz Teguh, aktor Kevin Julio dan Alfie Alfandy bersama rombongan komika lainnya saat proses pemandian jenazah dilakukan.

Sementara Oki Rengga dan Lolox tampak ikut melihat proses pemandian jenazah di balik tirai di depan rumah duka.