HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Duka Deddy Corbuzier Atas Kepergian Babe Cabita

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |16:03 WIB
Duka Deddy Corbuzier Atas Kepergian Babe Cabita
Duka Deddy Corbuzier atas kepergian Babe Cabita (Foto: Youtube Deddy)
JAKARTA - Babe Cabita meninggal dunia, Selasa (9/4/2024). Almarhum rencananya akan dikebumikan di tempat pemakaman umum atau TPU Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Meninggalnya Babe Cabita menyisakan duka bagi Deddy Corbuzier. Ia bahkan membagikan momen kebersamaan dengan almarhum di Instagram pribadinya, @mastercorbuzier.

Duka Deddy Corbuzier Atas Kepergian Babe Cabita

Di konten video itu, Deddy beradu akting dengan Babe Cabita. Tak ketinggalan aksi lucu diperlihatkan Babe Cabita di situ, salah satunya saat dia memegang kepala plontos Deddy Corbuzier.

Terlepas dari itu, Deddy Corbuzier menyampaikan doa dan seperti apa sosok Babe Cabita di matanya.

"Babe Cabita, you are an amazing person that God called you too soon," kata Deddy Corbuzier, dikutip Okezone, Selasa (9/4/2024).

Halaman:
1 2
