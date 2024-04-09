Babe Cabita Meninggal Dunia, Indra Jegel dan Boris Bokir Melayat ke Rumah Duka

JAKARTA - Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa, 9 April 2024, pukul 06:38 WIB pagi tadi. Saat ini jenazah tengah disemayamkan di rumah duka di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan.

Terlihat keluarga dan kerabat serta tetangga terdekat berada di kediaman almarhum Babe Cabita. Mereka secara bergantian memasuki rumah duka untuk memberikan penghormatan dan mengucapkan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.

Terlihat bangku warna hijau dan merah sudah diletakkan berjajar di depan rumah yang sudah ditempati oleh sejumlah pelayat. Bendera kuning juga tampak sudah dipasang.