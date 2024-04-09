Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Babe Cabita Meninggal Dunia, Raditya Dika: Selamat Jalan Orang Baik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |10:09 WIB
Raditya Dika berduka atas kepergian Babe Cabita (Foto: IG Raditya Dika)
JAKARTA - Kabar meninggal dunianya komika Babe Cabita sangat mengejutkan publik. Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa (9/4/2024) pukul 06.38 WIB di RS Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Segenap rekan-rekan komika ikut berduka atas kepergian Babe Cabita. Salah satunya Raditya Dika.

Lewat akun Instagram pribadinya, Radit mengunggah beberapa potret mendiang. Mulai dari menghadiri pesta ulang tahun anak, hingga salah satu adegan di film Single.

Oleh karena itu Raditya Dika menjadi saksi bahwa Babe Cabita adalah orang baik.

"Selamat jalan Babe Cabita. Teman paling lucu, paling baik," tulis Raditya Dika dikutip dari Instagram @raditya_dika, Selasa (9/4/2024).

Radit juga mengenang Babe begitu menyukai telur dadar. Sampai makan di restoran manapun, komika bernama asli Priya Prayogra Pratama ini selalu pesan menu makanan tersebut.

"Teman yang kalau kita lagi makan di restoran apa pun pesennya telur dadar. Teman cerita-cerita kalau kelakuan kucingnya aneh-aneh," kenang Babe Cabita.

Terakhir, Raditya Dika ikut berdoa semoga kepergian Babe Cabita di hari terakhir puasa Ramadhan ini almarhum Babe diterima di sisi terbaik Allah SWT.

Serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran.

"Doa terbaik untuk Babe dan keluarga. Terima kasih atas jokes dan hal-hal menyenangkan lainnya," tutup Raditya Dika.

