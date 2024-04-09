Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melitha Sidabutar Meninggal Dunia, Alumni Indonesian Idol Special Season Berduka

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |10:01 WIB
Melitha Sidabutar meninggal dunia (Foto: IG Melitha)
Melitha Sidabutar meninggal dunia (Foto: IG Melitha)
JAKARTA - Kepergian Melitha Sidabutar yang meninggal dunia pada Senin (8/4/2024) menyisakan duka mendalam tak hanya bagi keluarga melainkan juga orang-orang terdekat yang mengenalnya.

Doa-doa terbaik serta memori indah tentang Melitha dari rekan-rekannya pun mengiringi kepergiannya, seperti yang disampaikan rekan-rekan Melitha Sidabutar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol Special Season.

Melitha Sidabutar Meninggal Dunia, Alumni Indonesian Idol Special Season Berduka

Sebagaimana diketahui, Melitha Sidabutar mulai dikenal publik usai mengikuti Indonesian Idol bersama kembarannya, Melisha Sidabutar yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2020.

Melalui unggahan di Instagram story akun pribadi masing-masing, para alumni Indonesian Idol Special Season menuliskan pesan duka cita atas kepergian Melitha.

Sang juara, Rimar Callista mengunggah ulang foto yang dibagikan Melitha semasa hidup bersama kembarannya. Rimar pun menyematkan pesan belasungkawa dalam unggahan itu dan menyebut bahwa kini Melitha telah dipertemukan kembali oleh kembarannya yang lebih dulu meninggalkannya.

"Rest in peace melitha, sekarang mungkin sudah sama-sama ya ama Melisha," tulis Rimar dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @rimar1111.

Alumni lainnya, Jemimah, mengungkap kenangan Melitha dan Melisha semasa hidup yang dikenalnya sebagai penyanyi rohani yang aktif melayani di gereja. Dia memuji ketulusan saudara kembar ini ketika menjadi penyanyi rohani.

"Pelayanan kalian berdua emang terbaik dan panutann! @melishapricilla @melithatricia sekarang udah worship bareng lagi di surgaaa," tulis Jemimah.

Sementara Kelvin Joshua mengenang mendiang Melitha dengan membagikan ulang video saat dirinya dan Melitha mengcover lagu Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti milik Anneth. Tak banyak pesan yang disampaikannya, hanya menuliskan nama Melitha serta emoji sedih yang seolah mewakili perasaannya yang harus ditinggalkan untuk selamanya oleh rekannya itu.

