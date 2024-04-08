Pelayat Mulai Berdatangan ke Rumah Duka Melitha Sidabutar

Pelayat mulai berdatangan ke rumah duka Melitha Sidabutar (Foto: Instagram/melithatricia)

JAKARTA - Melitha Sidabutar meninggal dunia pada Senin (8/4/2024). Artis yang merupakan kontestan Indonesian Idol sekaligus penyanyi rohani ini diketahui meninggal dunia dalam usia 23 tahun.

Berdasarkan pantauan di rumah duka yang berlokasi di RS. Carolus, jenazah Melitha Sidabutar telah disemayamkan sejak Pukul 17.00 WIB. Bahkan pelayat pun terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir pada gadis bersuara emas itu.

Sebelumnya, kabar duka meninggalnya penyanyi Melitha Sidabutar diumumkan Impact Music Indonesia selaku label rekaman yang menaungi sang artis. Dalam akun instagram @impactmusicindonesia, pihak label mengunggah foto penyanyi bernama lengkap Melitha Patricia Sidabutar itu lengkap dengan tanggal lahir sekaligus tanggal meninggalnya.

"Selamat jalan Melitha, bersama Tuhan Yesus di surga mulia," tulis Impact Music Indonesia dikutip pada Senin (8/4/2024).

Pelayat mulai berdatangan ke rumah duka Melitha Sidabutar (Foto: Selvianus/MPI)

Dalam unggahan tersebut, label musik itu juga mengungkapkan rencana ibadah penghiburan bagi sang penyanyi.

"Rumah duka Carolus, ibadah penghiburan oleh gereja Tiberias pukul 19.00 WIB. Mari berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan," tambahnya.

BACA JUGA: Melitha Sidabutar Kontestan Indonesian Idol Meninggal Dunia di Usia 23 Tahun

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab Melitha Sidabutar meninggal dunia.

(van)