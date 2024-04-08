El Rumi Siapkan THR untuk Sanak Saudara hingga Rp20 Juta

JAKARTA - El Rumi tampaknya cukup antusias menyambut lebaran. Di lebaran kali ini, adik dari Al Ghazali ini bahkan sudah menyiapkan dana fantastis diberikan pada sanak saudaranya.

"Nyiapin dong. Saya kan sudah banyak ponakan, jadi harus mengayomi," kata El Rumi di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2024).

Tak tanggung-tanggung, total uang yang disisihkan El untuk THR Lebaran mencapai puluhan juta Rupiah.

"Ya paling Rp10 sampai 20 juta lah. Sama kayak tadi, bagi-bagi buat tim di sini," ungkap El Rumi.

El Rumi siapkan THR untuk sanak saudara hingga Rp20 juta (Foto: Instagram/elelrumi)





Rupanya, kakak dari Dul Jaelani itu memiliki pertimbangan sendiri untuk menyiapkan THR. Pasalnya, El mengaku masih mendapatkan THR dari kedua orangtuanya, yakni Maia Estianty dan Ahmad Dhani.