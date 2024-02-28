Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dude Harlino Ungkap Kesulitan Alyssa Soebandono di Usia Kandungan 7 Bulan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |16:04 WIB
Dude Harlino Ungkap Kesulitan Alyssa Soebandono di Usia Kandungan 7 Bulan
Dude Harlino ungkap kesulitan Alyssa Soebandono di Usia Kandungan 7 Bulan (Foto: Instagram/dude2harlino)
JAKARTA - Dude Harlino dan Alyssa Soebandono saat ini tengah menanti kehadiran calon anak ketiganya. Bahkan usia kandungan istri Dude sendiri sudah memasuki bulan ke-7.

Di usia kehamilan yang akan memasuki trimester terakhir tersebut, Dude mengatakan bahwa Alyssa Soebandono sering merasakan beberapa keluhan. Salah satunya soal ruang geraknya yang semakin terbatas.

"Masuk bulan ketujuh memang perutnya lebih besar dan ruang geraknya juga agak sedikit terbatas," ungkap Dude Harlino saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Bahkan Dude kerap kena komplain dari sang istri agar ketika menaiki anak tangga tidak bisa buru-buru.

Dude Harlino dan Alyssa Soebandono

Dude Harlino ungkap kesulitan Alyssa Soebandono di Usia Kandungan 7 Bulan (Foto: Instagram/dude2harlino)

"Misalkan untuk naik tangga Icha udah bilang pelan-pelan aja, terus jangan sering-sering," kata Dude Harlino.

Pria 43 tahun itu berkelakar bahwa ia tak tahu bagaimana rasanya hamil. Sehingga untuk mengatasi keluhan sang istri ia selalu mengingatkan agar Alyssa tidak terlalu memaksakan untuk beraktivitas.

"Kan laki-laki gak tahu gimana rasanya hamil jadi saya berusaha mengingatkan Icha kalau misalkan capek jangan dipaksakan, jadi emang kerjaannya ingetin aja," jelas Dude Harlino.

Sementara itu, Dude Harlino juga sudah mengetahui jenis kelamin calon anak ketiganya.

Halaman:
1 2
