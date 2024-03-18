Dhena Devanka Tegaskan Sudah Move On dari Jonathan Frizzy

JAKARTA - Dua tahun lebih menyandang status janda Jonathan Frizzy, Dhena Devanka menegaskan kalau dirinya telah move on dari masa lalunya. Diketahui, pernikahan Dhena dan Ijonk telah diputus bercerai sejak 17 Februari 2022.

Mengaku sudah move on dari Ijonk, membuat Dhena pun meminta netizen untuk tidak lagi mengkait-kaitkan dirinya dengan sang mantan suami. Pasalnya, belakangan ia mulai merasa tak nyaman dengan gosip-gosip yang berseliweran mengenai dirinya dan Ijonk.

"Jadi tidak ada sama sekali dengan hubungan masa laluku ayo media dan semua jangan sangkut pautkan lagi dengan masa laluku itu," kata Dhena Devanka dalam akun instagram miliknya @dhenaaldhaliadevanka dikutip pada Senin (18/3/2024).

Ibu tiga anak ini mengaku bahagia lantaran sudah move on dari masa lalunya. Bahkan ia menyebut sudah cukup lama move on, tepatnya sejak mengetahui dugaan adanya orang ketiga dalam rumah tangganya.

"Aku senang dan sudah move on (benci banget dengan kata "wah belum move on ya wkwkwkwk geli banget)," ucap Dhena.

"Hello blum move on tuh gak gini donk, aku sudah memutuskan untuk mengajukan cerai jadi akulah yang move on dari hubungan beracun itu," tandasnya.

