Dhena Devanka akan Kembali Rayakan Lebaran Tanpa Suami

JAKARTA - Dhena Devanka akan kembali merayakan hari Lebaran tanpa kehadiran sosok suami. Setelah resmi cerai dari Jonathan Frizzy pada 2023, Dhena akan kembali merayakan lebaran bersama ketiga buah hatinya.

Meski harus menjalani lebaran tanpa kehadiran suami di sisinya, Dhena mengaku tak ingin meratapi nasib. Menurutnya kondisi ini sudah menjadi takdir yang harus dijalani.

"Actually sebenarnya tidak terlalu buruk ya karena menjadi single mom itu kan suatu aku nggak bilang pilihan tapi suatu takdir yang aku jalani aja gitu," ujar Dhena Devanka di kawasan Mampang Prapatan, baru-baru ini.

Wanita 38 tahun ini merasa kondisinya akan lebih baik dan kuat selama anak-anaknya berada di sisinya. Dia pun berusaha menguatkan dan memberi pengertian kepada ketiga anaknya dengan kondisi ini.

Dhena Devanka akan kembali rayakan lebaran tanpa suami (Foto: Instagram/@dhenaaldhaliadevanka)

Dhena pun merasa bersyukur dirinya merasa kehidupannya diliputi dengan kebahagiaan serta berjalan dengan mudah.

"Sekarang ngerasanya lebih strong aja sama anak-anak. Aku suka kuatin ke mereka 'its oke kalau kita berempat aja' ternyata fine-fine aja, alhamdulillah diberi kemudahan dalam rezeki, jalannya dipermudah dalam segala hal," sambungnya.

Nantinya, selain bersama ketiga anaknya, Dhena akan merayakan lebaran bersama keluarga besarnya di Bandung.

