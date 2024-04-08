Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Rekomendasi Film Seru bersama Keluarga di iMovie Spesial Lebaran

Karina Astawidara , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |14:46 WIB
5 Rekomendasi Film Seru bersama Keluarga di iMovie Spesial Lebaran
5 film rekomendasi di IMovie spesial Lebaran (foto: Inews)
A
A
A

JAKARTA - Program hiburan keluarga iMovie Spesial Lebaran hadir kembali mengisi hari istimewa kamu bersama keluarga di rumah. iMovie Spesial Lebaran kali ini merekomendasikan 5 film terbaik Indonesia yang berkualitas, mengandung pesan-pesan mengharukan dan inspiratif serta menjadi kesempatan untuk bersama-sama merenung, mengambil hikmah, dan menginspirasi hati dengan kisah-kisah yang membangkitkan jiwa.

Nah apa saja film-filmnya? Berikut ulasannya

Film Komando Samber Nyawa berkisah tentang perjuangan pasukan Letnan Widodo (Dicky Zulkarnaen) dan Serma Hasyim ( Advent Bangun) mendapat bantuan tambahan dari salah seorang personil yang bernama Kopral Abimanyu (Barry Prima) yang selalu menjadi ejekan teman-temannya karena selalu berpakaian rapi pada saat berperang melawan Belanda.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
