HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ketika Cindy Nirmala Gagal Move On dari Dimas Anggara di Series Kartu Keluarga

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |17:11 WIB
Ketika Cindy Nirmala Gagal Move On dari Dimas Anggara di Series <i>Kartu Keluarga</i>
Cindy Nirmala gagal move on dari Dimas Anggara di series 'Kartu Keluarga' (Foto: Instagram/cindynirmala)
A
A
A

JAKARTA – Cindy Nirmala terlibat dalam series terbaru Vision+ berjudul Kartu Keluarga yang mengusung genre drama komedi. Dia dipercaya untuk menghidupkan karakter Yuni, seorang janda yang tak bisa move on dari masa lalunya.

Yuni masih menyimpan rasa cinta pada mantan suaminya, Ambardi (Dimas Anggara). Dia berharap, bisa kembali rujuk dengan pria tersebut. Cindy juga akan beradu akting dengan Bunga Zainal, Oing Restrain, dan Tora Sudiro dalam series ini.

Series Kartu Keluarga bercerita tentang Sri Widuri (Bunga Zainal), seorang single mother yang menjalani pernikahan palsu dengan Ambardi demi mendapatkan kartu keluarga. Hal itu diperlukannya untuk mendaftarkan sang anak masuk SMP favorit.

Apakah Yuni bisa merelakan Ambardi menikah dengan perempuan lain? Saksikan Kartu Keluarga selengkapnya di Vision+ dan pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store di sini atau silakan akses www.visionplus.id.

Cindy Nirmala

Cindy Nirmala gagal move on dari Dimas Anggara di series 'Kartu Keluarga' (Foto: Instagram/cindynirmala)

Setelah mengunduh aplikasinya, jangan lupa berikan rating bintang lima di Play Store dan rasakan pengalaman streaming terbaik bersama Vision+. Informasi terkini bisa diikuti lewat @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Atau, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0888 8000 00 via chat. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.

(van)

