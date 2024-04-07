Ketika Cindy Nirmala Gagal Move On dari Dimas Anggara di Series Kartu Keluarga

JAKARTA – Cindy Nirmala terlibat dalam series terbaru Vision+ berjudul Kartu Keluarga yang mengusung genre drama komedi. Dia dipercaya untuk menghidupkan karakter Yuni, seorang janda yang tak bisa move on dari masa lalunya.

Yuni masih menyimpan rasa cinta pada mantan suaminya, Ambardi (Dimas Anggara). Dia berharap, bisa kembali rujuk dengan pria tersebut. Cindy juga akan beradu akting dengan Bunga Zainal, Oing Restrain, dan Tora Sudiro dalam series ini.

Series Kartu Keluarga bercerita tentang Sri Widuri (Bunga Zainal), seorang single mother yang menjalani pernikahan palsu dengan Ambardi demi mendapatkan kartu keluarga. Hal itu diperlukannya untuk mendaftarkan sang anak masuk SMP favorit.

Cindy Nirmala gagal move on dari Dimas Anggara di series 'Kartu Keluarga' (Foto: Instagram/cindynirmala)

