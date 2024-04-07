Jessica Iskandar Mulai Belajar Bangun Pagi saat ART Mudik

JAKARTA - Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag ditinggal mudik oleh beberapa ART yang kerja di rumahnya. Selama satu minggu, pasangan ini akan hidup tanpa adanya orang yang membantunya mengerjakan pekerjaan rumah.

Menariknya, momen kepulangan ART dijadikan Jedar untuk belajar bangun pagi yang bukan kebiasaannya.

"Biasanya sih itu kan aku di rumah bangun siang ya. Jadi nanti aku kayaknya harus mulai bangun pagi. Itu yang agak susah," kata Jessica Iskandar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kendati begitu, Jedar bersyukur karena sang suami Vincent Verhaag juga mau membantu bersama-sama membersihkan rumah.

"Yang pastinya jadi supir, itu sudah pasti. Kita akan nyapu sama ngepel," ujar Vincent Verhaag.

Jessica Iskandar mulai belajar bangun pagi saat ART mudik (Foto: Instagram @inijedar)



