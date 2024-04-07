Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Iskandar Ogah Ambil ART Pengganti di Momen Lebaran

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |10:40 WIB
Jessica Iskandar Ogah Ambil ART Pengganti di Momen Lebaran
Jessica Iskandar ogah pakai ART opngganti (Foto: Instagram @inijedar)
A
A
A

JAKARTA - Asisten rumah tangga (ART) para artis Ibukota, mendapatkan kesempatan untuk bisa mudik dan merayakan momen lebaran di kampung halaman masing-masing. Salah satunya, ART yang bekerja di kediaman pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag.

Selama satu minggu ART Jessica Iskandar akan berada di kampung halamannya. Meski begitu, wanita yang akrab disapa Jedar ini enggan mengambil ART pengganti untuk mengurus rumah nya.

Jedar mengaku takut menggunakan jasa ART pengganti di rumahnya. Mengingat, belakangan ini cukup marak kasus pengasuh yang menganiaya anak majikan.

"Kita gak ada rencana pakai infal (orang sementara untuk menggantikan ART tetap) lihat berita malah takut ya," kata Jessica Iskandar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Jessica Iskandar

Jessica Iskandar ogah pakai ART opngganti (Foto: Instagram @inijedar)


"Kebetulan karena zaman sekarang ya apalagi lihat berita-berita gitu kadang jadi parno kalau menerima orang baru," tambah Jessica Iskandar.

Oleh karena itu, istri Vincent Verhaag ini manfaatkan waktu kepulangan ART-nya untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak-anaknya.

"Jadi ya ini momen di mana kita bisa lebih kebersamaan bersama anak-anak karena lebaran kali ini kita nggak ke mana-mana jadi stay di rumah terus supaya lebih menghangatkan diri bersama anak-anak," ungkap Jessica Iskandar.

Selain itu, Jedar dan Vincent juga bersama-sama membagi tugas untuk mengurus rumah, seperti menyapu, mengepel hingga bersih-bersih rumah.

"Yang pastinya kita akan nyapu sama ngepel. Pasti itu," ucap Vincent Verhaag.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
