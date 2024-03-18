Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dhena Devanka Sebut Oplas yang Dijalaninya di Korea Sebagai Bentuk Mencintai Diri Sendiri

Selvianus , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |13:45 WIB
Dhena Devanka Sebut Oplas yang Dijalaninya di Korea Sebagai Bentuk Mencintai Diri Sendiri
Dhena Devanka lakukan oplas sebagai bentuk mencintai diri sendiri (Foto: Instagram/@dhenaaldhaliadevanka)
A
A
A

JAKARTA - Dhena Devanka baru-baru ini memutuskan untuk menjalani operasi plastik di Korea Selatan. Bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi dia menyebut jika hal tersebut dilakukan sebagai bentuk mencintai diri sendiri.

Diketahui, Dhena Devanka sendiri menjalani operasi plastik pada Januari 2024. Bahkan kini, wajahnya terlihat lebih tirus dan kencang bak ABG berusia 17 tahun.

"Apa yang kulakukan pada diriku sendiri, perjalanan dietku, perawatan wajahku, operasiku dan juga caraku memadupadankan pakaian atau ootd itu benar-benar aku mencintai diriku sendiri," tulis Dhena Devanka dalam akun instagram miliknya @dhenaaldhaliadevanka.

"Dan melakukannya untukku bukan untuk menyenangkan orang lain yang namanya SELFLOVE," sambungnya.

Dhena Devanka

Dhena Devanka lakukan oplas sebagai bentuk mencintai diri sendiri (Foto: Instagram/@dhenaaldhaliadevanka)

Selain itu, Dhena juga meminta agar masyarakat tidak lagi mengait-ngaitkan kehidupannya dengan mantan suaminya. Pasalnya ia mulai tak suka dengan gosip-gosip berseliweran mengenai dirinya dan mantan suaminya.

"Jadi tidak ada sama sekali dengan hubungan masa laluku ayo media dan semua jangan sangkut pautkan lagi dengan masa laluku itu," ucap Dhena.

Dhena sendiri meminta agar netizen bisa lebih berkomentar sopan terhadap dirinya. Apalagi di momen bulan suci Ramadan seperti saat ini, yang seharusnya banyak digunakan untuk beribadah.

Selain itu Dhena pun merasa bahwa dia masih berhak untuk mendapatkan kebahagiaan pasca-cerai dari Jonathan Frizzy.

