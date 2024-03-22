Surat Al-Insyirah Ayat 6 Jadi Inspirasi Sujar Band Ciptakan Lagu Mudahkanlah

JAKARTA - Sumber Jaya Abadi Rezeki alias Sujar Band merilis lagu religi berjudul Mudahkanlah di momen Ramadan 2024. Cahyo sang gitaris mengungkapkan, ada hal menarik dj balik proses pencarian ide lagu tersebut.

"Saat itu produser minta kami bikin lagu religi. Tapi harus cari inspirasi dulu karena enggak mudah nih bikin lagu religi," katanya kepada Okezone di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 22 Maret 2024.

Cahyo mengaku, lagu Mudahkanlah terinspirasi dari penggalan ayat Alquran yang muncul saat dirinya sedang berkendara. "Saat macet, ada mobil yang nyalip dan di kaca belakangnya tertulis Al-Insyirah ayat 6. Mungkin ini jalan dari Allah," katanya

Sesampainya di rumah, Cahyo menelisik Al-Insyirah Ayat 6 yang berbunyi, "Sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan." Dia merasa, ayat itu sangat cocok menjadi makna dasar lagu Mudahkanlah.

"Lewat lagu ini, kami mengajak umat Islam untuk berserah diri kepada Tuhan," ujar Cahyo Sujar.*

