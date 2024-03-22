Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Surat Al-Insyirah Ayat 6 Jadi Inspirasi Sujar Band Ciptakan Lagu Mudahkanlah

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |04:30 WIB
Surat Al-Insyirah Ayat 6 Jadi Inspirasi Sujar Band Ciptakan Lagu <i>Mudahkanlah</i>
Surat Al-Insyirah ayat 6 jadi inspirasi Sujar Band ciptakan lagu Mudahkanlah. (Foto: Instagram/@sumberjayaabadirejeki)
A
A
A

JAKARTA - Sumber Jaya Abadi Rezeki alias Sujar Band merilis lagu religi berjudul Mudahkanlah di momen Ramadan 2024. Cahyo sang gitaris mengungkapkan, ada hal menarik dj balik proses pencarian ide lagu tersebut. 

"Saat itu produser minta kami bikin lagu religi. Tapi harus cari inspirasi dulu karena enggak mudah nih bikin lagu religi," katanya kepada Okezone di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 22 Maret 2024.

Cahyo mengaku, lagu Mudahkanlah terinspirasi dari penggalan ayat Alquran yang muncul saat dirinya sedang berkendara. "Saat macet, ada mobil yang nyalip dan di kaca belakangnya tertulis Al-Insyirah ayat 6. Mungkin ini jalan dari Allah," katanya 

Sesampainya di rumah, Cahyo menelisik Al-Insyirah Ayat 6 yang berbunyi, "Sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan." Dia merasa, ayat itu sangat cocok menjadi makna dasar lagu Mudahkanlah

Lagu Mudahkanlah Sujar Band terinspirasi dari Al-Insyirah Ayat 6. (Foto: Okezone)

"Lewat lagu ini, kami mengajak umat Islam untuk berserah diri kepada Tuhan," ujar Cahyo Sujar.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145895/sheila_on_7-Ih8g_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Followers Instagram Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/205/3144809/terbit_dari_selatan-61bq_large.jpg
Terbit dari Selatan, Band Baru Asal Lampung yang Siap Gebrak Industri Musik Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106907/sheila_on_7-qC3a_large.jpg
5 Band Indonesia dengan Riders Tidak Merepotkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104513/sheila_on_7-5B82_large.jpg
10 Band Indonesia dengan Follower Instagram Terbanyak, Nomor 1 Ternyata Belum Verified
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3089979/sheila_on_7-qtIQ_large.jpg
Eross Sebut Sheila On 7 Garap Lagu Memori Baik di Awal Pandemi COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051535/remaja_senyum-MiWV_large.jpg
Remaja Senyum Ungkap Pesan Nasionalis Lewat Single Terbaru Indonesia Negeriku
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement