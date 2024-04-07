Selvi Kitty Belum Buka Hati Lagi, Usai Cerai dari Rangga Suseno

JAKARTA - Selvi Kitty mengaku belum membuka hati untuk pria manapun. Diketahui, pelantun Punya Abang ini baru saja resmi bercerai dari Rangga Suseno pada Februari 2024.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Selvi Kitty merasa masih ada sisa-sisa trauma lantaran gagal mempertahankan rumah tangganya.

"Belum mau buka hati, nanti dulu aja. Masih baru. Kalau trauma, mungkin ada," ungkap Selvi Kitty di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Namanya rumah tangga, gagal, pasti ada sedikit trauma. Gimana caranya jangan sampai kejadian," lanjut Selvi Kitty.

Namun, ia tak menutup kemungkinan di lain waktu akan kembali menikah setelah sembuh dari rasa traumanya.

"Kalau kapok enggak. Kan gue masih mau nikah," kata ibu anak satu tersebut.

Atas kegagalannya itu, pedangdut 30 tahun ini mulai introspeksi diri dan mengaku ingin lebih dahulu mengenal lebih dalam calon suaminya nanti. Selvi Kitty pun berharap ia bisa bertemu dengan calon pasangannya kelak yang bertanggung jawab.

"Kriteria sih lebih ke tanggung jawab, baik sama agama, kuat imannya," pungkas Selvi Kitty.