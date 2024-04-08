Advertisement
Selvi Kitty Pasrah Diberi Nafkah Rp10 Juta Per Bulan oleh Mantan Suami : Saya Cukup-cukupi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |09:01 WIB
Selvi Kitty pasrah dapat nafkah Rp10 juta per bulan (Foto: IG Selvi)
Selvi Kitty pasrah dapat nafkah Rp10 juta per bulan (Foto: IG Selvi)
A
A
A

JAKARTA - Selvi Kitty telah resmi bercerai dengan Rangga Suseno pada Februari 2024. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai satu orang putra bernama Abizard Kavin Suseno.

Rangga Suseno pun diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp10 juta per bulannya. Selvi Kitty pun tak berkomentar banyak, ia hanya pasrah dengan nominal tersebut.

"Insya Allah, saya cukup-cukupi," ujar Selvi Kitty di kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Selvi Kitty Pasrah Diberi Nafkah Rp10 Juta Per Bulan oleh Mantan Suami : Saya Cukup-cukupi

Pelantun Punya Abang ini, menilai bahwa nominal yang diberikan oleh Rangga sesuai dengan usia sang anak.

"Kalau Abidzar masih lima tahun, sampai SD mungkin, ya cukup-cukupi aja," ungkap Selvi Kitty.

Namun seiring dengan tumbuhnya Abidzar dan kebutuhan pun ikut meningkat, jumlah nafkah itu bisa saja bertambah.

"Bisa dikomunikasikan sama Rangga, karena dia juga ngerti kebutuhan untuk anak SD itu kiranya berapa," jelas Selvi Kitty.

"Kalau dia masih TK, Rp10 juta sudah cukup. Aku sempat bicara, kalau Rp10 juta per bulan cukup untuk SD, sudah mulai terealisasi," sambungnya.

