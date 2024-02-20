Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selvi Kitty Tiba-Tiba Umumkan Perceraian Setelah 6 Tahun Menikah

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |20:29 WIB
Selvi Kitty Tiba-Tiba Umumkan Perceraian Setelah 6 Tahun Menikah
Selvi Kitty umumkan perceraian (Foto: IG Selvi Kitty)
A
A
A

JAKARTA - Selvi Kitty datang dengan kabar mengejutkan. Sudah lama tak mengunggah momen kebersamaan dengan sang suami, Selvi Kitty mendadak mengumumkan telah berpisah dengan Rangga Ilham. Namun, Selvi Kitty tak memberitahukan sejak kapan dirinya dan sang suami resmi bercerai.

Melalui unggahannya, Selvi Kitty juga menyampaikan permohonan maaf kepada orang-orang terdekat yang mungkin menyayangkan keputusannya berpisah dengan lelaki yang telah 6 tahun bersamanya itu.

Selvi Kitty Tiba-Tiba Umumkan Perceraian Setelah 6 Tahun Menikah

"Terimakasih untuk perjalanan 6 tahun ini. Mungkin ini jalan terbaik untuk kita..dan keputusan terbaik untuk saya. Sebelumnya , saya mau minta maaf untuk keluarga, sahabat,dan teman-teman yang mengenal kita," ujar Selvi Kitty dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Selasa (20/2/2024).

Selvi menegaskan bahwa meski dirinya dan Rangga Ilham telah berpisah, mereka akan tetap membesarkan putra semata wayang mereka secara bersama-sama.

"Oleh karena itu, kita sudah memutuskan untuk membesarkan Abizard secara bersama-sama dengan tidak hidup bersama-sama lagi," sambungnya.

Selvi menegaskan bahwa keputusan untuk berpisah menjadi urusan pribadinya dan mantan suaminya. Sehingga, dia tak akan menjawab pertanyaan soal alasan di balik keputusannya bercerai.

"Jangan pernah tanya kenapa karena setiap orang punya masalah pribadi sendiri. Nobody knows what you feel inside," pungkasnya.

