HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli akan Beri Virgoun Kesempatan Rayakan Lebaran Bersama Ketiga Anaknya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |16:43 WIB
JAKARTA - Rumah tangga Inara Rusli dan Virgoun diketahui telah berakhir sejak November 2023. Kendati begitu, ia sudah bersepakat untuk tidak akan melarang Virgoun bertemu dengan ketiga buah hatinya.

Menariknya, Inara pun memastikan, bahwa Virgoun tetap bisa merayakan momen Lebaran tahun ini bersama ketiga anak mereka Starla, Faithlee, dan Terang.

“Yang jelas daddy-nya anak-anak memang minta waktu sih untuk bisa ketemu sama anak-anak,” ujar Inara, saat diwawancara di Lapangan Elektrik, Kota Tangerang, di acara Tabligh Akbar iNews, baru-baru ini.

“Entah itu di hari pertama sore hari atau di hari keduanya. Dan aku sama sekali nggak ada, nggak pernah melarang anak-anak untuk ketemu sama daddy-nya,” sambungnya.

Inara mengatakan bahwa dirinya akan merayakan momen lebaran bersama keluarga tercinta di Jakarta, lantaran keluarga besarnya ada di kota ini. Ia sendiri menyebut jika pada lebaran kali ini dirinya akan lebih memilih meluangkan waktu bersama keluarga.

“Lebaran di Jakarta. Karena semua keluarga di Jakarta. Terus sama anak-anak, pasti pada kumpul lah ya. Paling ya biasalah, sungkeman, bagi-bagi THR buat bocil,” bebernya.

“Yang jelas aku ngeluangin waktu prefer untuk keluarga dulu lah,” tandasnya.

