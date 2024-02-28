Inara Rusli Mulai Temui Titik Terang Soal Nafkah dan Royalti dari Virgoun

Inara Rusli mulai temui titik terang soal nafkah dan royalti dari Virgoun (Foto: MPI)

JAKARTA - Inara Rusli singgung kesepakatan terkait masalah nafkah dari Virgoun yang sempat menjadi perdebatan kedua pihak. Diketahui, masalah nafkah ini juga sempat menempuh proses yang alot, hingga akhirnya hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Barat mengabulkan tuntutan nafkah Inara Rusli senilai Rp75 juta per bulan.

Virgoun pun diketahui hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp20 juta per bulan kepada mantan istrinya itu.

Ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat hari ini, ibu tiga anak itu justru membahas kemungkinan adanya kesepakatan antara dirinya dan Virgoun soal masalah nafkah.

"Insha Allah ada kesepakatanlah untuk mengenai nominal," kata Inara Rusli.

Sayangnya, Inara tidak menjelaskan secara rinci berapa nominal nafkah yang disepakatinya dengan sang mantan. Dia juga tampak ingin membahas lebih jauh masalah ini di ruang publik.

Kehadiran Inara sendiri di PN Jakpus guna mengikuti sidang mediasi terkait tuntutan royalti lagu Virgoun.

Sebelumnya, Inara telah menyerahkan proposal mediasi yang berisi beberapa poin seperti royalti, pencabutan laporan polisi dan lain-lain.

Akan tetapi, sampai saat ini mediasi tersebut masih belum menemui titik terang.