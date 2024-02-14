Zaskia Adya Mecca Akui Frustasi Memilih Capres dan Caleg di Pemilu 2024

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca membagikan momen dirinya bersama sang suami, Hanung Bramantyo saat nyoblos di Pemilu 2024. Melalui akun Instagramnya, ibu lima anak ini mengaku kesulitan saat harus memilih para anggota calon legislatif di pemilu 2024 ini.

"Rasanya lembar jawaban tersulit kali ini lembaran caleg yang muncul fotonya di baliho-baliho sebulan terakhir," tulis Zaskia Adya Mecca di Instagram @zaskiadyamecca, Rabu (14/2/2024)

Pasalnya wanita 36 tahun itu juga tidak mengetahui pasti apa visi-misi dari nama-nama sejumlah calon dari berbagai partai tersebut. Oleh karena itu ia merasa ragu saat menentukan pilihannya.

"Tanpa terlalu paham visi misinya, pilihan partai-partai tapi banyak ternoda oleh kader-kader korupsi, membuat ragu kembali," jelas Zaskia Adya Mecca.

Zaskia Adya Mecca frustasi memilih Capres dan Caleg di Pemilu 2024 (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)





Hal yang sama ia rasakan juga ketika harus memilih ketiga calon Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan menurutnya Pemilu 2024 ini benar-benar membuatnya frustasi untuk menentukan siapa yang ia pilih dan cocok untuk memimpin Indonesia.