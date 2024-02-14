Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zaskia Adya Mecca Akui Frustasi Memilih Capres dan Caleg di Pemilu 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |20:05 WIB
Zaskia Adya Mecca Akui Frustasi Memilih Capres dan Caleg di Pemilu 2024
Zaskia Adya Mecca frustasi memilih Capres dan Caleg di Pemilu 2024 (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)
A
A
A

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca membagikan momen dirinya bersama sang suami, Hanung Bramantyo saat nyoblos di Pemilu 2024. Melalui akun Instagramnya, ibu lima anak ini mengaku kesulitan saat harus memilih para anggota calon legislatif di pemilu 2024 ini.

"Rasanya lembar jawaban tersulit kali ini lembaran caleg yang muncul fotonya di baliho-baliho sebulan terakhir," tulis Zaskia Adya Mecca di Instagram @zaskiadyamecca, Rabu (14/2/2024)

Pasalnya wanita 36 tahun itu juga tidak mengetahui pasti apa visi-misi dari nama-nama sejumlah calon dari berbagai partai tersebut. Oleh karena itu ia merasa ragu saat menentukan pilihannya.

"Tanpa terlalu paham visi misinya, pilihan partai-partai tapi banyak ternoda oleh kader-kader korupsi, membuat ragu kembali," jelas Zaskia Adya Mecca.

Zaskia Adya Mecca dan Hanung Bramantyo

Zaskia Adya Mecca frustasi memilih Capres dan Caleg di Pemilu 2024 (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)


Hal yang sama ia rasakan juga ketika harus memilih ketiga calon Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan menurutnya Pemilu 2024 ini benar-benar membuatnya frustasi untuk menentukan siapa yang ia pilih dan cocok untuk memimpin Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171692/zaskia_adya_mecca-KyEl_large.jpg
Karyawan Zaskia Adya Mecca Dianiaya usai Tegur Pemotor yang Lawan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168286/zaskia_adya_mecca-mnf9_large.jpg
Kata Zaskia Adya Mecca soal Tuduhan Merendahkan Ojek Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166749/zaskia_adya_mecca-fbSl_large.jpg
Cerita Zaskia Adya Mecca Datangi Lokasi Demo di Kwitang dan Beri Bantuan Ambulans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154142/zaskia_adya_mecca-JOqh_large.jpg
Ogah Beli Tas Branded Ratusan Juta, Zaskia Adya Mecca: Fungsinya Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154141/zaskia_adya_mecca-aLhu_large.jpg
Viral Zaskia Adya Mecca Koleksi Tas Terjangkau, Paling Mahal Cuma Rp1,6 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147000/zaskia_adya_mecca-FgSb_large.jpg
Ada Zaskia Adya Mecca, 10 Warga Indonesia Berangkat ke Global March to Gaza
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement