HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ridwan Kamil Disebut Sempat Terkejut saat Anak Putuskan Lepas Hijab

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |12:40 WIB
Ridwan Kamil Disebut Sempat Terkejut saat Anak Putuskan Lepas Hijab
Ridwan Kamil terkejut putrinya putuskan lepas hijab (Foto: Instagram/ridwankamil)
JAKARTA - Anak kedua Ridwan Kamil dan Atalia Praratya,  atau Zara, memutuskan untuk lepas hijab. Keputusan itu sontak membuat publik terkejut, tak terkecuali kedua orangtuanya.

Atalia Praratya menyebut bahwa Ridwan Kamil sangat terkejut dengan keputusan yang diambil anaknya itu. Kendati begitu Atalia Praratya juga meminta doa atas perubahan penampilan sang putri yang kini berkuliah di luar negeri.

"Jadi saya sih sebetulnya minta doa saja dari semuanya ini membuat saya kaget, kang Emil juga kaget," ucap Atalia Praratya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Kini, sang suami tengah menyusul Zara yang berkuliah di Inggris. Atalia mengatakan bahwa sang putri tengah berproses lepas dari masa-masa galau remaja.

Camillia Laetitia Azzahra

Ridwan Kamil terkejut putrinya putuskan lepas hijab (Foto: Instagram/ridwankamil)

"Alhamdulillah kami berbagi, Kang Emil ke sana (Inggris untuk menemui) Zara, mungkin dia masa remajanya sedang galau dan sebagainya. Saya di sini mengurus semua yang mungkin tidak bisa dilakukan. Kita berbagi tugas," kata Atalia Praratya.

Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Ibu Cinta itu menilai bahwa keputusan anak melepas hujan adalah salah satu bagian dari Zara berproses dalam hidupnya.

"Apa pun itu perjalanan hidup seseorang. Saya juga mendampingi prosesnya sedemikian rupa. Kan kita tahu setiap orang itu mengalami trauma yang berbeda," jelas Atalia.

