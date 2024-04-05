Alasan Zara Putri Ridwan Kamil Putuskan Lepas Hijab

JAKARTA - Camillia Laetitia Azzahra, anak dari Ridwan Kamil dan Atalia Praratya memutuskan untuk melepas hijab. Keputusan gadis 19 tahun itu jelas menuai sorotan dari netizen.

Kendati begitu, gadis yang akrab disapa Zara ini meminta agar publik tak menyalahkan orang tuanya atas keputusannya tersebut. Pasalnya, ia sudah memiliki pertimbangan yang cukup banyak, termasuk berdiskusi dengan keluarga, terkait keputusannya tersebut.

"Hi semuanya, setelah banyak pertimbangan dan diskusi yang sangat amat panjang dan keluarga aku. Aku memutuskan untuk melepas kerudungku," tulis Zara di akun Instagramnya.

Tidak diketahui pasti apa yang membuat Zara memutuskan untuk melepas hijabnya. Namun dalam tulisannya, Zara mengaku hanya ingin jujur pada perasaannya lantaran tidak suka membohongi diri sendiri.

Alasan Zara Anak Ridwan Kamil lepas hijab (Foto: Instagram/camilliazr)

"Aku tidak suka membohongi orang lain karena aku pun tidak suka dibohongi maka dari itu ini adalah cara aku untuk jujur. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi terhadap aku," pintanya.