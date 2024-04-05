Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Ridwan Kamil Angkat Bicara Terkait Keputusan Anaknya Lepas Hijab

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |14:09 WIB
Istri Ridwan Kamil Angkat Bicara Terkait Keputusan Anaknya Lepas Hijab
Istri Ridwan Kamil angkat bicara terkait keputusan anaknya lepas hijab (Foto: Instagram/ataliapr)
A
A
A

JAKARTA - Anak kedua Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, Camillia Laetitia Azzahra, memutuskan untuk melepas hijabnya. Keputusan gadis yang akrab disapa Zara itu bahkan sempat membuat heboh publik hingga banyak yang penasaran dengan alasan adil Emmeril Kahn itu melepas hijab.

Usai masyarakat ramai mengomentari unggahan Zara soal keputusannya melepas hijab, sang ibu pun ikut angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, istri Ridwan Kamil tampak membagikan foto dirinya bersama sang anak.

Lewat keterangan foto, Atalia pun menuliskan pesan dukungan untuk sang anak. Bahkan sebagai ibu, ia mengaku akan terus memberikan dukungan pada sang putri atas segala pilihan hidupnya.

Tak hanya itu, ia pun berharap agar putrinya dapat selalu bahagia dan kuat. Lantaran ia meyakini bahwa Allah SWT akan selalu melindunginya.

Atalia Praratya

Istri Ridwan Kamil angkat bicara terkait keputusan anaknya lepas hijab (Foto: Instagram/ataliapr)


”Bismillah.. Dear Zara, I will always love u, no matter what.. Insyaa Allah, saat mamah tidak ada, Allah yang akan memeluk dan menjagamu, akan senantiasa membimbing dan memberi petunjuk kepadamu,” tulis Atalia di akun Instagramnya.

Halaman:
1 2
