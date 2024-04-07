Anisa Bahar Diduga Pacaran dengan Anak Asuhnya, Usia Terpaut 19 Tahun

Anisa Bahar diduga pacaran dengan anak asuhnya (Foto: Instagram/anisa_bahar_new)

JAKARTA - Anisa Bahar diduga berpacaran dengan anak asuhnya yang bernama Edwin Bahari. Rumor tersebut sontak menuai pro kontra di kalangan netizen.

Bukan tanpa alasan, pasalnya usia Anisa dan Edwin sendiri terpaut cukup jauh, yakni 19 tahun.

Akan tetapi, Anisa Bahar tampaknya tak sungkan mengumbar kemesraannya dengan sang kekasih di akun Instagram pribadinya. Bahkan mereka pun terlihat menghabiskan waktunya dengan berlibur di Thailand.

Lantas siapa sosok Edwin Bahari?

Edwin Farrasandy Adhitama atau lebih dikenal dengan Edwin merupakan pria asal Tegal, Jawa Tengah.

