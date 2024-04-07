Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anisa Bahar Diduga Pacaran dengan Anak Asuhnya, Usia Terpaut 19 Tahun

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |11:40 WIB
Anisa Bahar Diduga Pacaran dengan Anak Asuhnya, Usia Terpaut 19 Tahun
Anisa Bahar diduga pacaran dengan anak asuhnya (Foto: Instagram/anisa_bahar_new)
A
A
A

JAKARTA - Anisa Bahar diduga berpacaran dengan anak asuhnya yang bernama Edwin Bahari. Rumor tersebut sontak menuai pro kontra di kalangan netizen.

Bukan tanpa alasan, pasalnya usia Anisa dan Edwin sendiri terpaut cukup jauh, yakni 19 tahun.

Akan tetapi, Anisa Bahar tampaknya tak sungkan mengumbar kemesraannya dengan sang kekasih di akun Instagram pribadinya. Bahkan mereka pun terlihat menghabiskan waktunya dengan berlibur di Thailand.

Lantas siapa sosok Edwin Bahari? 

Edwin Farrasandy Adhitama atau lebih dikenal dengan Edwin merupakan pria asal Tegal, Jawa Tengah.

Anisa Bahar

Anisa Bahar diduga pacaran dengan anak asuhnya (Foto: Instagram/anisa_bahar_new)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026738/anisa-bahar-diduga-dikirimi-santet-usai-bagikan-penampakan-belatung-di-rumahnya-xgnZ6DVhwF.jpg
Anisa Bahar Diduga Dikirimi Santet Usai Bagikan Penampakan Belatung di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/17/33/2649539/lihat-perilaku-tak-wajar-anisa-bahar-pikir-anaknya-kena-kiriman-mistis-P1vYsDge2H.jpg
Lihat Perilaku Tak Wajar, Anisa Bahar Pikir Anaknya Kena Kiriman Mistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/07/33/2528940/anisa-bahar-sebut-omicron-dibikin-naik-daun-sudah-endorse-artis-soalnya-1N9hlOuCHU.jpeg
Anisa Bahar Sebut Omicron Dibikin Naik Daun: Sudah Endorse Artis Soalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/26/33/2461793/uki-kautsar-sebut-musik-haram-anisa-bahar-harus-berguru-sama-rhoma-irama-E0Kih3eJ7f.jpeg
Uki Kautsar Sebut Musik Haram, Anisa Bahar: Harus Berguru sama Rhoma Irama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/25/33/2445566/keluh-kesah-anisa-bahar-terlunta-lunta-di-bandara-9RgybMvbGU.jpeg
Keluh Kesah Anisa Bahar Terlunta-lunta di Bandara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/07/33/2437089/sikapi-ppkm-darurat-anisa-bahar-sedih-tapi-pasrah-3H8CCGj2RO.jpg
Sikapi PPKM Darurat, Anisa Bahar Sedih Tapi Pasrah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement