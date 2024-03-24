Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sabrina Chairunnisa Kembali Alami Keracunan Makanan dan Masuk UGD

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |17:05 WIB
Sabrina Chairunnisa Kembali Alami Keracunan Makanan dan Masuk UGD
Sabrina Chairunnisa kembali keracunan makanan (Foto: Instagram/sabrinachairunnisa_)
A
A
A

JAKARTA - Sabrina Chairunnisa datang dengan kabar kurang menyenangkan. Melalui akun Instagramnya, istri dari Deddy Corbuzier ini mengabarkan bahwa dirinya kembali mengalami keracunan makanan hingga dilarikan ke UGD.

Dalam unggahannya, Sabrina terlihat berbaring di atas kasur rumah sakit lengkap dengan infus di tangannya. Kendati demikian, ia masih tetap bisa tersenyum ke arah kamera.

Ia pun menyebut jika dirinya dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami keracunan di h-12 jam sebelum dirinya menghadapi ujian untuk melanjutkan pendidikan doktoral atau S3. Hal itu ia ketahui usai menjalani tes laboratorium.

"Nggak Sabrina namanya kl ga bikin heboh yekan... tadi jam 8 malam pas bgt H-12 jam ujian test masuk Doktoral malah ke UGD karena dari hasil lab ya keracunan makanan (lagi)," tulis Sabrina Chairunnisa pada keterangan unggahannya di Instagram.

Sabrina Chairunnisa

Beruntung, Sabrina tak harus berlama-lama di rumah sakit. Bahkan saat ini ia sudah berada di rumah.

"Skrg udah bisa pulang Alhamdulillah. Lsg mau tidurrrrr wish me luck this morning! Finger crossed," sambungnya.

Melihat unggahan ibu sambung dari Azka Corbuzier itu, netizen pun sontak ramai mendoakan kesembuhannya. Tak lupa, mereka juga berharap agar ujian yang ditempuh oleh Sabrina bisa mendapatkan hasil yang baik. 

"Get well soon kak sab, semoga lancar besok ka," kata octavian***.

"Semoga cepet sembuh yaa Kak Sab Istirahat full biar besok ujiannya lancar," sambung rizkia***.

"Get well soon, ka sab. Semoga besok lancaaarr..," lanjut nadia***.

