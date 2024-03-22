Otto Hasibuan Sebut Jessica Mila Sempat Menangis Lantaran Ingin Melahirkan Normal

JAKARTA - Pengacara Otto Hasibuan menceritakan proses persalinan menantunya, Jessica Mila. Diketahui, artis 31 tahun itu baru saja melahirkan anak perempuan para Rabu, 20 Maret 2024 pukul 21.41 WIB melalui operasi caesar.

Otto mengatakan bahwa Mila awalnya sempat menangis karena dirinya ingin menjalani persalinan normal. Akan tetapi, ada sebuah pertimbangan dari dokter yang membuatnya harus menjalani operasi caesar.

"Dia sedih karena dia pengin normal, dia bilang, 'bisa nggak ditunda dulu sampai lahir normal?', tapi dokter mengatakan enggak bisa lagi kalau ditunggu, Takut ada apa-apa," ungkap Otto Hasibuan saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Jumat (22/3/2024).

"Udah diperkirakan hari rabu mungkin hari kamis, tapi ya dokter bilang harus di caesar aja," sambungnya.

Meskipun melalui persalinan caesar, sebagai mertua, Otto mengucapkan rasa syukur. Pasalnya cucu pertamanya dari Yakup Hasibuan lahir dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun.

"Berat kalau nggak salah 3,1 CM panjang lupa saya catat tapi cukup panjang. Putih seperti Mila sama Yakup," jelas Otto.

Lebih lanjut, pria berusia 64 tahun ini menuturkan sesuai adat Batak, nantinya akan ada upacara adat sekaligus dilanjutkan proses pembaptisan secara agama.