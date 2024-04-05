Lebaran Tanpa Ammar Zoni, Irish Bella Beri Pengertian Kepada Anak

JAKARTA - Irish Bella akan merayakan Hari Lebaran 1444 Hijriah atau 2024 tanpa kehadiran sosok Ammar Zoni.

Sebab, Irish Bella dan Ammar Zoni telah resmi bercerai. Ditambah lagi kini Ammar Zoni tengah mendekam di Rutan, Salemba, Jakarta Pusat akibat terseret kasus narkoba.

BACA JUGA: Irish Bella Prihatin dengan Penampilan Ammar Zoni Brewokan Tak Terurus

Irish Bella tak menampik bahwa kedua anaknya menanyakan kehadiran sosok sang ayah. Namun Irish Bella harus memberikan pengertian kepada anak-anaknya yang masih kecil itu.

"(Anak-anak) nanya, tapi kita bilangnya lagi kerja," kata Irish saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Perempuan 27 tahun itu juga mengaku bu sempat menjenguk Ammar Zoni. Sehingga komunikasi hanya berjalan lewat sambungan telepon saja.

"Terus kita juga belum bisa menjenguk ke sana, mungkin lewat telepon atau video call," ungkap Irish Bella.

Kendati demikian, Irish Bella tetap antusias menyambut hari kemenangan nanti.

"Alhamdulillah nggak berasa sebentar lagi Lebaran," tutur Irish Bella.

BACA JUGA: