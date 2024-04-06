Siap Klarifikasi, Aditya Zoni Lelah Dicecar soal Perceraian

Aditya Zoni siap klarifikasi soal isu rumah tangga (Foto: ist)

JAKARTA - Aditya Zoni mulai lelah dengan sejumlah isu miring menyebut-nyebut rumah tangganya dengan Yasmine Ow tidak baik-baik saja hingga dirumorkan cerai.

Aditya Zoni berencana akan memberikan klarifikasi usai Lebaran nanti. Sebabm terlalu banyak digiring pasca Yasmine Ow memutuskan pulang ke kampung halamannya di negeri jiran Malaysia beberapa waktu lalu.

"(Yasmine Ow dan Baby Zayn) lebaran pulang kok nanti setelah lebaran deh kita buat klarifikasi," ujar Aditya Zoni saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat belum lama ini.

Menurut Aditya, keputusan klarifikasi memang seharusnya dilakukan mengingat sejauh ini kabar rumah tangga terus digiring. Padahal secara faktanya, ia dan Yasmine masih baik-baik saja.

"Ya orang bisa mikir kemana-mana, yang menjalani kan kita berdua, yang tau kita berdua cuma saya minta doanya aja yang terbaik," ucap Aditya.

Terlepas dari isu cerai tersebut, saudara Ammar Zoni ini mengakui bahwa ia sangat merindukan Yasmine dan Baby Zayn, pasalnya hampir tiga bulan lamanya mereka berpisah satu sama lain.

"Kangen lah pasti tapi nanti bareng-bareng lagi," ucap Aditya Zoni secara singkat.