HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aditya Zoni Kembali Membantah Kabar Keretakan Rumah Tangganya dengan Yasmine Ow

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |23:45 WIB
Aditya Zoni Kembali Membantah Kabar Keretakan Rumah Tangganya dengan Yasmine Ow
Aditya Zoni bantah rumah tangganya dengan Yasmine Ow retak (Foto: Instagram/real_aditya1)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Aditya Zoni dan Yasmine Ow diterpa isu tidak sedap. Tak hanya sekali, rumah tangga yang dibina sejak Desember 2021 ini diterpa kabar perceraian.

Bukan tanpa alasan, pasalnya hubungan keduanya disebut merenggang. Bahkan saat ini Yasmine Ow pun tak lagi berada di Indonesia bersama buah hatinya, termasuk tidak hadir dalam pemakaman ayah Aditya pada Januari 2024.

Diketahui, isu cerai bermula ketika beberapa waktu lalu Yasmine Ow sempat meng-unfollow akun instagram milik Aditya Zoni dan menghapus foto-foto kebersamaan mereka. 

Akan tetapi, Aditya Zoni kembali menegaskan bahwa rumah tangganya dengan Yasmine masih baik-baik saja. Sehingga ia tak ingin melakukan berbicara banyak atas persoalan tersebut.

Aditya Zoni dan Yasmine Ow

Aditya Zoni bantah rumah tangganya dengan Yasmine Ow retak (Foto: Instagram/real_aditya1)


"Saya sama Yasmin masih baik-baik aja, hubungannya masih baik-baik aja, nggak ada yang perlu diklarifikasi apa-apa sebetulnya. Cuma kalau emang ada nanti klarifikasi itu adalah hak saya dan Yasmin," ujar Aditya Zoni saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat baru-baru ini.

Adik Ammar Zoni ini juga mengatakan bahwa  Yasmine Ow pulang ke kampung halamannya di negeri jiran Malaysia lantaran rindu pada kedua orangtuanya. Menginta, setelah 2 tahun menikah, Yasmine belum sekalipun pulang ke kampung halamannya.

"Karena Zen di Malaysia, Yasmin di Malaysia saya di sini, Yasmin minta ke Malaysia untuk ketemu keluarganya karena udah 2 tahun setengah nggak ketemu keluarga," jelas Aditya.

"Jadi mau bawa Zen ketemu keluarganya, ya nggak apa-apa saya juga disini kerja," tambahnya.

Halaman:
1 2
