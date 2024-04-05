Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Unduh Gratis Lagu Terbaru Aulia di TREBEL Music

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |19:19 WIB
Unduh Gratis Lagu Terbaru Aulia di TREBEL Music
Unduh karya terbaru Aulia di TREBEL Music. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Pedangdut Aulia tak berhenti mengeksplorasi bakat dan kemampuannya. Setelah merilis single Terbuai Asmara, pada awal tahun 2024, dia kembali memberi kejutan untuk penggemarnya. 

Aulia menjajal kemampuannya dalam mengcover lagu Speechless, OST film Aladin yang dipopulerkan Naomi Watts. Menariknya, dia melepas genre dangdut yang digelutinya selama ini untuk menyanyikan lagu tersebut. 

Dalam Take Over Campaign bersama TREBEL Music, Aulia mengaku, sudah jatuh cinta pada dunia musik sejak masih kecil. Dia berharap, bisa terus berkontribusi bagi industri musik Tanah Air lewat karya-karyanya. 

Alasan itulah yang membuat Aulia terus mencoba hal baru dalam karier musiknya, termasuk mengcover lagu berbahasa asing seperti Speechless dan merilis video musiknya di YouTube. 

Aulia mengcover lagu Speechless. (Foto: MNC Media)

Anda bisa mengoleksi lagu Terbuai Asmara dari Aulia dengan gratis dan legal melalui TREBEL. Aplikasi musik satu ini bisa Anda unduh melalui App Store dan Play Store dan bersiaplah mendownload dan mendengarkan lagu-lagunya.

Semua lagu yang tersedia dalam aplikasi TREBEL bisa Anda unduh secara gratis dan didengarkan secara offline (tanpa akses internet) kapanpun dan dari manapun Anda mau.*

(SIS)

