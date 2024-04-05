Reuni, Aming dan Indra Birowo Bawa Banyak Kejutan dalam Pay Later

JAKARTA - Aming dan Indra Birowo reuni dalam Pay Later, setelah sukses Extravaganza sekitar 2 dekade silam. Aming berperan sebagai Tanto, kepala divisi desk-collector sebuah perusahaan pinjaman online (pinjol).

Sementara Indra, dipercaya menghidupkan lakon Sudi, seorang tukang ojek sekaligus ayah Tika yang menjadi anak buah Tanto di perusahaan pinjol. Aming mengaku, alasannya antusias dengan proyek ini karena kesempatan reuni dengan teman lama.

“Saya senang bisa kerja bareng lagi sama temen-temen lama. Sutradara Pay Later (Ardy Octaviand) itu satu geng sama saya, Indra juga. Selain itu plotnya premis dan tantangan karakternya juga menarik,” ungkap Aming.

Aming mengaku, tak menemukan kesulitan saat beradu akting dan membangun chemistry dengan pemain Pay Later lainnya. Dia justru merasa senang bisa belajar bersama dengan pemain lain dalam membangun kekompakan.