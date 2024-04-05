Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Reuni, Aming dan Indra Birowo Bawa Banyak Kejutan dalam Pay Later

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |08:41 WIB
Reuni, Aming dan Indra Birowo Bawa Banyak Kejutan dalam Pay Later
Reuni, Aming dan Indra Birowo bawa kejutan dalam series Pay Later. (Foto: Vision+)
JAKARTA - Aming dan Indra Birowo reuni dalam Pay Later, setelah sukses Extravaganza sekitar 2 dekade silam. Aming berperan sebagai Tanto, kepala divisi desk-collector sebuah perusahaan pinjaman online (pinjol). 

Sementara Indra, dipercaya menghidupkan lakon Sudi, seorang tukang ojek sekaligus ayah Tika yang menjadi anak buah Tanto di perusahaan pinjol. Aming mengaku, alasannya antusias dengan proyek ini karena kesempatan reuni dengan teman lama. 

“Saya senang bisa kerja bareng lagi sama temen-temen lama. Sutradara Pay Later (Ardy Octaviand) itu satu geng sama saya, Indra juga. Selain itu plotnya premis dan tantangan karakternya juga menarik,” ungkap Aming. 

Aming mengaku, tak menemukan kesulitan saat beradu akting dan membangun chemistry dengan pemain Pay Later lainnya. Dia justru merasa senang bisa belajar bersama dengan pemain lain dalam membangun kekompakan. 

Reuni, Aming dan Indra Birowo beri kejutan dalam Pay Later. (Foto: Vision+)

