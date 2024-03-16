Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Dosa Besar Joko Anwar di Film Siksa Kubur: Minta Christine Hakim Masuk ke Dalam Mesin Cuci

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |08:56 WIB
A
A
A

JAKARTA - Setelah sukses dengan Pengabdi Setan, Joko Anwar kini hadir dengan membawakan film terbarunya yang berjudul Siksa Kubur.

Di film horor religi ini, Joko Anwar mengaku melakukan dosa besar terhadap salah satu pemain, yakni Christine Hakim. Sebab dalam trailer film Siksa Kubur, menampilkan adegan Christine Hakim masuk ke dalam mesin cuci.

Dosa Besar Joko Anwar di Film Siksa Kubur: Minta Christine Hakim Masuk ke Dalam Mesin Cuci

"Aku berdosa karena aku meminta ibu Christine untuk masuk ke mesin cuci," ujar Joko Anwar saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Christine Hakim yang berada di samping Joko Anwar, mengungkapkan bahwa setelah adegan tersebut ia merasa linglung sampai 3 hari.

"Jujur selama main film, belum pernah selesai syuting itu linglung, sumpah," ungkap Christine Hakim.

"Bahkan bukan cuma di lokasi doang yang linglung, 3 hari di rumah linglung," lanjutnya.

Bahkan bagi Christine Hakim yang sudah banyak membintangi judul film, bermain di Siksa Kubur ini menjadi tantangan luar biasa.

"Memang ini menjadi tantangan luar biasa, tapi dalam posisi yang itu sebetulnya melayang pinggang itu hanya di support sama si bulatan mesin cuci itu, eh pintu mesin cuci itu," jelas Christine Hakim.

Sayangnya, perempuan 67 tahun itu berhenti menjelaskan pengalaman syuting nya tersebut. Dikarenakan khawatir spoiler.

Film Siksa Kubur menceritakan Sita (Faradina Mufti) anak korban bom bunuh diri yang tidak percaya dengan adanya siksa kubur.

Ia pun kemudian mencari orang yang paling berdosa dan ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa tidak ada yang namanya siksa kubur.

