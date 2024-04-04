Perbedaan Ekspresi Harvey Moeis dan Sandra Dewi saat Datangi Kejagung Tuai Sorotan

JAKARTA - Sandra Dewi dan suaminya, Harvey Moeis tengah menghadapi masalah hukum. Harvey Moeis telah ditetapkan tersangka kasus korupsi timah dengan kerugian Rp271 triliun.

Sandra Dewi pun otomatis ikut tersangkut masalah tersebut. Kamis 4 April 2024, Sandra Dewi mendatangi Kejagung untuk dimintai keterangan dalam kasus korupsi yang menjerat suaminya.

Perbedaan ekspresi Sandra Dewi dan Harvey Moeis lantas menjadi sorotan netizen. Dalam kedatangannya tersebut, Sandra Dewi melempar senyuman. Dirinya juga sedikit berbincang dengan awak media.

Sandra Dewi hanya melemparkan senyuman dan meminta dukungan kepada awak media yang sudah menunggu kedatangannya tersebut.

"Doain ya," ujar Sandra Dewi secara singkat lalu menuju ruangan pemeriksaan.