Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perbedaan Ekspresi Harvey Moeis dan Sandra Dewi saat Datangi Kejagung Tuai Sorotan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |19:01 WIB
Perbedaan Ekspresi Harvey Moeis dan Sandra Dewi saat Datangi Kejagung Tuai Sorotan
Perbedaan ekspresi Harvey Moeis dan Sandra Dewi saat datangi Kejagung tuai sorotan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sandra Dewi dan suaminya, Harvey Moeis tengah menghadapi masalah hukum. Harvey Moeis telah ditetapkan tersangka kasus korupsi timah dengan kerugian Rp271 triliun.

Sandra Dewi pun otomatis ikut tersangkut masalah tersebut. Kamis 4 April 2024, Sandra Dewi mendatangi Kejagung untuk dimintai keterangan dalam kasus korupsi yang menjerat suaminya.

Perbedaan ekspresi Sandra Dewi dan Harvey Moeis lantas menjadi sorotan netizen. Dalam kedatangannya tersebut, Sandra Dewi melempar senyuman. Dirinya juga sedikit berbincang dengan awak media.

Perbedaan Ekspresi Harvey Moeis dan Sandra Dewi saat Datangi Kejagung Tuai Sorotan

Sandra Dewi hanya melemparkan senyuman dan meminta dukungan kepada awak media yang sudah menunggu kedatangannya tersebut.

"Doain ya," ujar Sandra Dewi secara singkat lalu menuju ruangan pemeriksaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102790/sandra_dewi-WU9Y_large.jpg
Sandra Dewi Diduga Liburan ke Singapura Bersama Anak, Netizen: Uangnya Belum Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098915/sandra_dewi-tVQ8_large.jpg
Foto Harvey Moeis Mendadak Hilang dari Instagram Sandra Dewi, Apa yang Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098495/harvey_moeis-poSl_large.jpg
Biodata dan Agama Harvey Moeis yang Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077405/sandra_dewi-RhPv_large.jpg
Sandra Dewi Rutin Dapat Iphone Setiap Tahun dari Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077244/sandra_dewi-r5C0_large.jpg
Sandra Dewi Bongkar Asal Usul Emas 288 Gram yang Disita Kejagung darinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077130/sandra_dewi-LPd2_large.jpg
Sandra Dewi Curhat Kena Penyakit Kulit di Ruang Sidang: Wajah Saya Sampai Bernanah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement