Amanda Caesa Mengaku Tak Tahu Dapat Honor Endorse dari Media Sosial

Amanda Caesa tak tahu dapat honor dari endorse (Foto: Instagram/amandacaesaa)

JAKARTA - Amanda Caesa dikenal sebagai seorang penyanyi sekaligus selebgram. Ia pun sering kali menerima endorse di media sosial.

Menariknya, Amanda sama sekali tidak pernah mengetahui jika konten di media sosial bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Hal ini diceritakan oleh sang ayah, Parto Patrio, yang kerap memantau pekerjaan putrinya di dunia hiburan.

"Dia (Amanda Caesa-red) nggak tahu hasilnya. Contoh ginilah, di endorse dia akhirnya tanya 'eh mami emang aku dibayar?' ya dibayar," ujat Parto Patrio di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Amanda sendiri membenarkan pernyataan ayahnya itu. Dengan nada polos, Amanda mengaku hanya menjalankan hobi dalam membuat konten tanpa memikirkan bayaran.

"Aku nggak tau (dibayar)," ujar Amanda.

"Kalau endorse di Instagram tuh dia nggak tau kalau itu dibayar. Ih asik ya katanya," timpal Parto.

Bukan tanpa alasan, selama ini semua penghasilan Amanda di dunia hiburan Tanah Air diurus oleh sang ibu. Oleh karena itu, dia tak pernah mengetahui berapa honor yang diterimanya dari produk yang menggunakan jasanya.

"Jadi duit dia itu sebenernya dipegang maminya cuman ditabungan atas nama dia, cuman dia nggak tahu. Pas buka tabungan 'Ca duit kamu udah segini', lanjut Parto.

Setelah mengetahui pendapatannya, Amanda akhirnya lebih semangat dalam menjalani kesibukan sebagai brand ambassador sebuah produk lewat media sosialnya.