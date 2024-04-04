Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Amanda Caesa Mengaku Tak Tahu Dapat Honor Endorse dari Media Sosial

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |03:30 WIB
Amanda Caesa Mengaku Tak Tahu Dapat Honor Endorse dari Media Sosial
Amanda Caesa tak tahu dapat honor dari endorse (Foto: Instagram/amandacaesaa)
A
A
A

JAKARTA - Amanda Caesa dikenal sebagai seorang penyanyi sekaligus selebgram. Ia pun sering kali menerima endorse di media sosial.

Menariknya, Amanda sama sekali tidak pernah mengetahui jika konten di media sosial bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Hal ini diceritakan oleh sang ayah, Parto Patrio, yang kerap memantau pekerjaan putrinya di dunia hiburan.

"Dia (Amanda Caesa-red) nggak tahu hasilnya. Contoh ginilah, di endorse dia akhirnya tanya 'eh mami emang aku dibayar?' ya dibayar," ujat Parto Patrio di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Amanda sendiri membenarkan pernyataan ayahnya itu. Dengan nada polos, Amanda mengaku hanya menjalankan hobi dalam membuat konten tanpa memikirkan bayaran.

"Aku nggak tau (dibayar)," ujar Amanda.

Amanda Caesa

Amanda Caesa tak tahu dapat honor dari endorse (Foto: Instagram/amandacaesaa)

"Kalau endorse di Instagram tuh dia nggak tau kalau itu dibayar. Ih asik ya katanya," timpal Parto.

Bukan tanpa alasan, selama ini semua penghasilan Amanda di dunia hiburan Tanah Air diurus oleh sang ibu. Oleh karena itu, dia tak pernah mengetahui berapa honor yang diterimanya dari produk yang menggunakan jasanya.

"Jadi duit dia itu sebenernya dipegang maminya cuman ditabungan atas nama dia, cuman dia nggak tahu. Pas buka tabungan 'Ca duit kamu udah segini', lanjut Parto.

Setelah mengetahui pendapatannya, Amanda akhirnya lebih semangat dalam menjalani kesibukan sebagai brand ambassador sebuah produk lewat media sosialnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/33/2991724/akui-jarang-ngobrol-dengan-amanda-caesa-saat-di-rumah-parto-patrio-cuek-cuekan-jU9Yd1ryLc.jpg
Akui Jarang Ngobrol dengan Amanda Caesa saat di Rumah, Parto Patrio: Cuek-cuekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/205/2964716/bawakan-lagu-don-t-play-amanda-caesa-buat-panggung-music-zone-berbunga-bunga-LrtvygFPgi.jpg
Bawakan Lagu Don't Play, Amanda Caesa Buat Panggung Music Zone Berbunga-bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/205/2956336/amanda-caesa-rilis-single-don-t-play-setelah-1-tahun-vakum-chmxya4tdn.jpg
Amanda Caesa Rilis Single Don't Play Setelah 1 Tahun Vakum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176553//clara_riva-vNA8_large.JPG
Clara Riva: Menulis Lagu Adalah Cara Memahami Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176530//elma_dae-fnkC_large.JPG
Elma Dae Ceritakan Pengalaman Menegangkan Naik Taksi Unik di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176424//alvino_oldan-uYRH_large.JPG
Kisah Konten Kreator Kuliner Alvino Oldan, Ngaku Terpeleset Masuk Dunia Influencer
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement