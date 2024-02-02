Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bawakan Lagu Don't Play, Amanda Caesa Buat Panggung Music Zone Berbunga-bunga

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |21:15 WIB
Bawakan Lagu <i>Don't Play</i>, Amanda Caesa Buat Panggung Music Zone Berbunga-bunga
Amanda Caesa tampil di Music Zone by Okezone Radio. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTAAmanda Caesa menjadi penampil pertama yang menghangatkan panggung Music Zone by Okezone Radio di Bloc Bar, MBlock, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/2/2024). 

Dalam kesempatan tersebut, putri Parto Patrio tersebut menyanyikan single terbarunya, Don’t Play. Lagu bergenre R&B tersebut bertutur tentang seseorang yang sedang jatuh cinta. Dia kemudian mengingatkan orang tersebut untuk tidak menyakitinya.

“Sebenarnya, lirik lagu ini seperti aku sedang jatuh cinta, tapi bilang ke orang tersebut, ‘Jangan main-main ya’. Begitu, kata Amanda Caesa menambahkan. 

Dalam kesempatan tersebut, Amanda Caesa menyampaikan, lagu Don’t Play ditulisnya saat masih kuliah di Inggris. Menariknya, di awal membuat lagu tersebut, dia hanya ingin mendapat pujian dari kedua orangtuanya. 

Setelah selesai membawakan lagu Don’t Play, Amanda Caesa melanjutkan penampilannya dengan menyanyikan Pacar atau Teman. Lagu tersebut berkisah tentang pasangan yang menjalin hubungan tanpa status.

 Amanda Caesa tampil di Music Zone by Okezone Radio. (Foto: MNC Portal Indonesia)

Penampilan seru Amanda Caesa di panggung Music Zone by Okezone Radio berlanjut dengan penampilannya membawakan lagu Summertime. Dia mengaku, memilih lagu tersebut karena mengidolakan NIKI sang penyanyi asli lagu tersebut. 

Pada akhir acara, Amanda mengejutkan para penonton dengan kabar showcase yang akan dilakukannya pada tahun ini. “Intinya, aku tahun ini pengin showcase. Ada tawaran, tapi belum ada yang pasti,” pungkas Amanda Caesa.*

(SIS)

