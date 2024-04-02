Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akui Jarang Ngobrol dengan Amanda Caesa saat di Rumah, Parto Patrio: Cuek-cuekan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |23:45 WIB
Parto Patrio akui jarang ngobrol dengan Amanda Caesa (Foto: Instagram/amandacaesaa)
JAKARTA - Parto Patrio dan putrinya, Amanda Caesa, terlihat sebagai pasangan ayah-anak yang cukup dekat. Akan tetapi, Parto secara blakblakan mengaku jarang ngobrol dengan putrinya saat berada di rumah. 

Padahal ketika di layar televisi keduanya kerap menunjukkan chemistry yang unik saat menimpali lawakan-lawakan dari pemain lainnya.

Amanda Caesa mengungkapkan bahwa saat berada di rumah, Parto Patrio lebih Introvert. Bahkan keduanya juga lebih sering menghabiskan waktu sendiri untuk kegiatan masing-masing.

"Kita sebenarnya sama sih personality-nya, kalau di rumah, ya sudah diam-diam saja gitu, lo. Masing-masing saja, papi dengan kegiatannya, aku dengan kegiatanku," kata Amanda Caesa di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dalam kesempatan yang sama, Parto Patrio mengakui bahwa ia memang jarang ngobrol dengan sang anak. 

