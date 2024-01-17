Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Amanda Caesa Rilis Single Don't Play Setelah 1 Tahun Vakum

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |20:05 WIB
Amanda Caesa Rilis Single Don't Play Setelah 1 Tahun Vakum
Amanda Caesa rilis single Don't Play (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
JAKARTA - Amanda Caesa akhirnya kembali menggebrak industri musik Tanah air setelah satu tahun vakum. Kali ini, gadis 21 tahun tersebut merilis single terbarunya yang berjudul Don't Play.

Lagu ini ditulis sendiri olehnya berdasarkan kisah cinta yang ia alami.

“Jadi Don't Play ini bercerita tentang fase-fase awal jatuh cinta. Di mana kita masih merasa orang yang kita suka sempurna banget. Tapi kita sendiri juga ngerasa kaya takut orang yang kita suka akan jahat sama kita,” tutur Amanda Caesa saat ditemui di gedung iNews lantai 10, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Lewat lagu Don't Play, Amanda Caesa berusaha menyampaikan pesan pada lelaki yang dicintainya, untuk tidak mempermainkannya. Sebab perasaan cintanya sudah sangat besar.

Amanda Caesa (Aldhi)

Amanda Caesa rilis single Don't Play (Foto: Aldhi Chandra/MPI)


“Karena sebelumnya aku ngerasain patah hati. Jadi saat ini aku merasa walaupun lagi suka-sukanya sama orang ini aku berharap semoga dia enggak akan nyakitin aku,” ucap Amanda Caesa.

Lebih lanjut, Amanda Caesa bercerita jika lagu ini dikerjakan olehnya selama ia vakum dari dunia entertainment dan melanjutkan studi di Inggris. Ia juga menyebut jika lirik dari lagu tersebut selesai dibuat hanya dalam waktu dua hari, meski ia membutuhkan proses selama tiga bulan untuk menggarap lagu tersebut, usai kembali dari Inggris.

“Nulisnya dua hari, ngebagusinnya seminggu,” kata Amanda.

Sejak September hingga November, putri dari Parto ini melakukan take vokal hingga pembuatan video klip. Bahkan ia juga berkolaborasi dengan Syahravi, selaku produser dalam lagu ini.

