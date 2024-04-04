Tradisi dan Konsep Baju Lebaran 2024 ala Risty Tagor

JAKARTA - Lebaran hanya tinggal menghitung hari. Umat muslim tentunya sudah mempersiapkan datangnya Hari Raya Idul Fitri dengan membeli baju baru hingga bertukar hampers.

Sama hal yang dengan artis Risty Tagor yang punya tradisi setiap lebaran dengan memakai baju seragam. Tak hanya sama dengan anak-anaknya, tetapi juga keluarga besar.

"Biasanya tradisi keluarga besar baju samaan warna," ujat Risty Tagor saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Namun di lebaran 2024 ini, Risty Tagor hanya akan memakai baju seragam dengan anak-anak tercinta.

"Tapi tahun ini sedikit berbeda jadi samaan sama anak-anak aja," ucap Risty Tagor.

Wanita 34 tahun itu lantas membeberkan konsep baju lebaran yang akan dipakainya nanti.

"Konsepnya tahun ini dusty pink ikut kepengin ibunya," beber Risty Tagor.

Tak hanya soal baju lebaran, ibu tiga anak ini juga mengungkapkan perihal makanan yang wajib ada di rumahnya.

"Makan wajib ada makanan padang pasti selalu ada, rendang, udang pete balado, dan sambal goreng ati," ungkap Risty Tagor.