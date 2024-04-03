Respons Bijak Risty Tagor saat Dapat Hujatan dari Netizen

JAKARTA - Risty Tagor sempat dihujat oleh netizen lantaran tiga kali gagal dalam pernikahan. Tak hanya itu, usia pernikahan Risty dengan tiga mantan suaminya pun bisa dikatakan cukup singkat.

Alih-alih merasa kesal, Risty Tagor justru memberikan reaksi bijaksana. Menurutnya mau itu pujian atau hujatan, semua adalah resiko seorang publik figur.

"Nggak ada sih sebenernya aku pribadinya ngerasa bahwa memang dipuji atau dihujat itu memang sesuatu yang menjadi resiko sebagai public figure," ungkap Risty Tagor di kawasan Cipete, Jakarta Selatan belum lama ini.

Ibu tiga anak ini juga mengingatkan agar selalu bersyukur dan menjadi diri sendiri.

Respons bijak Risty Tagor saat dihujat netizen (Foto: Instagram/ristytagor)





"Jadi yang pasti lebih banyak bersyukur aja dan aku berusaha untuk apa adanya aja sih," tambah Risty Tagor.