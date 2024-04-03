Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Bijak Risty Tagor saat Dapat Hujatan dari Netizen

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |02:30 WIB
Respons Bijak Risty Tagor saat Dapat Hujatan dari Netizen
Respons bijak Risty Tagor saat dihujat netizen (Foto: Instagram/ristytagor)
JAKARTA - Risty Tagor sempat dihujat oleh netizen lantaran tiga kali gagal dalam pernikahan. Tak hanya itu, usia pernikahan Risty dengan tiga mantan suaminya pun bisa dikatakan cukup singkat.

Alih-alih merasa kesal, Risty Tagor justru memberikan reaksi bijaksana. Menurutnya mau itu pujian atau hujatan, semua adalah resiko seorang publik figur.

"Nggak ada sih sebenernya aku pribadinya ngerasa bahwa memang dipuji atau dihujat itu memang sesuatu yang menjadi resiko sebagai public figure," ungkap Risty Tagor di kawasan Cipete, Jakarta Selatan belum lama ini. 

Ibu tiga anak ini juga mengingatkan agar selalu bersyukur dan menjadi diri sendiri.

Risty Tagor

Respons bijak Risty Tagor saat dihujat netizen (Foto: Instagram/ristytagor)


"Jadi yang pasti lebih banyak bersyukur aja dan aku berusaha untuk apa adanya aja sih," tambah Risty Tagor.

