HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Risty Tagor Enggan Beri Hadiah Untuk Anak Meski Full Berpuasa

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |00:01 WIB
Risty Tagor Enggan Beri Hadiah Untuk Anak Meski Full Berpuasa
Risty Tagor bersyukur anaknya mudah diajarkan berpuasa (Foto: Okezone)
JAKARTA - Risty Tagor memiliki cara sendiri mengajarkan anak-anaknya untuk berpuasa meski usianya masih kecil.

Salah satunya soal memberikan hadiah berupa uang ataupun barang kepada anak usai berpuasa full. Risty Tagor mengaku bukan orangtua seperti itu.

"Alhamdulillah sih nggak ya mereka dan kebetulan aku juga bukan orangtua yang memberikan puasa dengan THR," ungkap Risty Tagor saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Risty Tagor Enggan Beri Hadiah Untuk Anak Meski Full Berpuasa

Alasannya karena Risty Tagor ingin mengajarkan anak ibadah puasa sebagai bentuk kewajiban bagi umat Muslim. Itulah sebabnya ia enggan memberikan hadiah.

"Nggak sama sekali jadi memang aku mengajarkan mereka kalau puasa itu wajib jadi mereka itu puasa buat diri mereka sendiri," jelas Risty Tagor.

"Jadi jangan hitung-hitung per hari berapa, dapat uang THR berapa (enggak ada), tapi alhamdulillah nya sih mereka juga semangat," tambahnya.

Halaman:
1 2
